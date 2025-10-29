EEUU premia a la tripulación del helicóptero que rescató a 11 personas la noche de la dana

La noche del 29-0, entre la oscuridad del desastre se pudieron ver algunas luces que iluminaron con esperanza a algunas personas que quedaron atrapadas a lo largo de toda la zona afectada por la dana. Una de esas luces fue el helicóptero tripulado por Javier, Raúl, Julio y Guillermo, que salió por decisión propia para realizar una de las mayores hazañas que se recuerda entre los rescatistas.

Su primer reconocimiento público ha llegado a nivel internacional tras ser galardonados en Blades of Valor, uno de los premios más prestigiosos en este ámbito. Julio, lamenta que "tristemente se conoce más la labor fuera de España que aquí". Su comandante describe lo que sintieron como algo alucinante, que vieron "cientos de luces pidiendo ayuda" y que "era imposible que los equipos de tierra llegasen".

Los helicópteros nunca operan de noche

El 29 de octubre de 2024, cuatro tripulantes despegaron en el único helicóptero de salvamento marítimo que salió al rescate de la población durante la noche de la dana asumiendo un riesgo muy importante. Estos vehículos nunca recorren el cielo en esas circunstancias porque es muy probable que haya colisiones con tendidos eléctricos y grúas. Además, los vientos huracanados y el temporal del momento en el que salieron aumentaron el riesgo en el que pusieron sus vidas.

Julio cuenta que asumieron la responsabilidad porque era la zona en la que solían operar normalmente, que si hubiera sido en otras condiciones "probablemente" no habrían podido acudir. De todos modos, afirman que no se arrepienten de su labor y que actuarían del mismo modo si tuviesen la opción de tomar de nuevo la decisión.

Han sido reconocidos en Estados Unidos antes que en España

Tras rescatar a 11 personas durante esas primeras horas de la tragedia que afectó a València, desde Baldes of Valor han honrado a estos héroes. Son los primeros españoles en recibir este galardón, destacando entre todas las operaciones un rescate bajo el puente N-220, las evacuaciones en Sedaví y Paiporta y el traslado de una persona mayor al día siguiente al Hospital de la Fe.

Julio se ha mostrado muy agradecido, aunque le apena que se haya reconocido antes fuera que dentro de España. Uno de los tripulantes se retiró "sin pena ni gloria" y otro "se jugó la vida las 11 veces que bajó", y en el reconocimiento de sus compañeros reside toda la alegría que le ha aportado el premio.

Un año después, todavía están en contacto con las personas que rescataron. Cuenta que se ven "una vez al mes" y que mantienen "la alegría por vivir". En unas fechas que quedarán marcadas para siempre en la memoria de los valencianos, doce meses después se ha marcado el nombre de Julio, Raúl, Javier y Guillermo, unos de los tantos héroes que se arriesgaron por aportar su grano de arena.