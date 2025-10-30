El Ayuntamiento de València se saltó el plazo para autorizar la charla de Vito Quiles en una sala municipal

El Ayuntamiento de València cedió un espacio público para una ponencia de Vito Quiles a la que ni siquiera asistió. En principio, el paso del agitador ultra por la Universitat de València iba a tener continuidad con una charla sobre periodismo en el Espai Jove Campoamor.

La asociación Unió d'Estudiants Valencians, como miembro del Consell de la Joventut de València, presentó un escrito por registro de entrada el 13 de octubre solicitando la utilización y una reducción de la tasa de uso del salón de actos del citado edificio municipal. La concejalía de Juventud, liderada por Mónica Gil (Vox), no encontró inconveniente en la documentación presentada y autorizó la reserva de la sala. El grupo municipal liderado por José Gosálbez puntualizó entonces que en este caso se había seguido el mismo procedimiento que con cualquier otra charla. "Negarla o cancelarla sería censura", subrayaron fuentes de Vox.

Sin embargo, en los criterios básicos de utilización del salón de actos del Espai Jove Campoamor, en su punto número 2, se recoge: "La parte interesada solicitará, mediante instancia en modelo normalizado, presentada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, dirigida al Servicio de Juventud, la utilización del Salón de Actos con un plazo de antelación mínimo de un mes al de la fecha solicitada para celebrar el evento o la actividad".

El sindicato estudiantil solicitó el espacio el 13 de octubre, es decir, 14 días antes de la ponencia sobre periodismo. Finalmente, Vito Quiles acudió al centro municipal, se disculpó con los asistentes porque "tenía que irse a Alicante" y se marchó sin ofrecer la ponencia prevista. Pero según se pudo ver en un vídeo subido a Tiktok, el agitador ultra sí recibió la aclamación de sus seguidores en el hall del centro joven y se vistió con una camiseta del sindicato convocante, próximo a las Nuevas Generaciones del Partido Popular.

Compromís: "Se le aplicó el bono facha"

Al respecto, el concejal de Compromís Pere Fuset ha denunciado que "mientras a cualquier entidad juvenil o asociación cultural de València se le exige una antelación de un mes y el pago de una tasa, el gobierno municipal de PP y Vox con María José Catalá al frente ha cedido gratuitamente un espacio municipal a los jóvenes universitarios del PP saltándose los plazos para su uso por parte del agitador de extrema derecha Vito Quiles".

"Además, el Ayuntamiento de València –añade Fuset– también ha perdonado los 585,87 euros correspondientes a la tasa por el uso durante cuatro horas del salón de actos del Centro de Juventud de Campoamor con la aplicación del descuento de "bono facha" para llevar a Vito Quiles a salas del ayuntamiento. Desde Compromís pedimos explicaciones y queremos saber si a partir de ahora se tratará igual a entidades vecinales, fallas y resto de asociaciones a los que los aplica los plazos legales y las tasas oficiales", ha reclamado el concejal valencianista.