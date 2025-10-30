El control policial de Halloween se centrará en nueve barrios de València

En el año 2024 se celebró el Halloween más desangelado desde que esta fiesta de importación se convirtió en motivo de ocio, cuando no ocio excesivo. Apenas 48 horas después de la dana, la ciudad de València no estaba con ánimos para fiestas, y mucho menos para disfrazarse con alegorías a la muerte. Es verdad que haberlas, las hubo. Las fiestas. No todo el mundo se quedó en casa preparados para, a la mañana siguiente cruzar la Pasarela de la Solidaridad e ir a ayudar, pero la realidad es que los asistentes a fiestas fueron muchísimo menos que en los años anteriores.

Años en los que la víspera de Todos los Santos se ha convertido en motivo de preocupación y vigilancia por el posible y excesivo consumo de alcohol. Este año, con la normalidad de vuelta al "Cap i Casal, se prevé nuevamente el regreso de una amplia concentración de personas, y más celebrándose en viernes.

Por este motivo, la Policía Local de València ha diseñado un “amplio” dispositivo de seguridad con 125 agentes que reforzarán el turno diario para vigilar trece zonas de la ciudad durante la noche del viernes, muy superior a la discreta vigilancia de hace doce meses, donde las prioridades eran otras.

Las zonas donde se concentrará la mayor presencia policial serán las correspondientes a grandes zonas de ocio y las propensas al botellón y las grandes concentraciones. Así, los puntos de especial vigilancia serán Russafa, Benimaclet, la plaza del Cedro, la avenida de Blasco Ibáñez, la plaza de Honduras, la plaza de España, las inmediaciones de la estación Joaquín Sorolla, la Creu Coberta, la avenida Tarongers y la Marina de València, además del centro histórico, que permanecerá cerrado al tráfico en determinados puntos.

Barreras de control e inspecciones en locales de ocio

La celebración de la fiesta no levanta la prohibición de consumir alcohol en la calle, por lo que regresarán también las barreras en el Centro Histórico, en el que se obligará a mostrar y entregar las botellas. Habrá contenedores en las zonas de más alto riesgo de permanencia o tránsito como con las plazas del Carmen, Reina y Virgen. Asimismo, se realizarán inspecciones en locales de ocio y establecimientos para comprobar el cumplimiento de los aforos y las medidas de seguridad.

Convivencia y descanso

“El objetivo de este operativo especial es garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y el descanso de los vecinos en una de las noches más concurridas del año”, ha asegurado el concejal de Seguridad Ciudadana Jesús Carbonell.

“El dispositivo incluye la implantación de controles estáticos y dinámicos de documentación, alcohol y drogas, con el fin de prevenir conductas de riesgo y asegurar una celebración responsable”, ha explicado el edil, tras recordar que “Halloween es una noche festiva, pero también de convivencia para todos”.

Por lo que respecta a la mayor movilización de agentes, esta se llevará a cabo entre las 22:00 y las 06:00 horas, aunque los controles se mantendrán posteriormente para atender posibles desplazamientos durante la madrugada. Además, se establecerán puntos de control en otras zonas de la ciudad con el propósito de prevenir el consumo de alcohol y drogas al volante.

Por último Jesús Carbonell ha hecho “un llamamiento a la responsabilidad y al respeto al descanso vecinal, porque la convivencia y la seguridad son la mejor forma de disfrutar de la noche de Halloween”.