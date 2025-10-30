Los huertos urbanos de la Torre arrasados por la dana seguirán cerrados hasta 2027

La anunciada restauración de los huertos urbanos de Sociópolis, el barrio de los rascacielos de La Torre que quedó arrasado por la dana del 29-O, no avanza. Así al menos se desprende de las cuentas del año próximo previstas por el Consell Agrari de València, responsable de la gestión y mantenimiento de este parque de huerta urbano. La previsión de ingresos patrimoniales procedentes del canon de los huertos de Sociópolis "se ha reducido prácticamente en su totalidad", detalla el informe financiero que ha pasado este jueves por el consejo rector del Consell Agrari de València "Esta disminución se debe al cierre del parque como consecuencia de los daños sufridos en sus instalaciones, causados por la dana". Añade el informe que "no está prevista la apertura" del espacio de huertos "hasta el segundo trimestre de 2027", que es el "plazo estimado de finalización de las obras".

Tal como pudo comprobar Levante-EMV la barrancada reventó las puertas y vallas del recinto de los huertos de La Torre, destrozó las canalizaciones de agua y arruinó las cosechas. Los huertos de Sociópolis fueron pioneros en la ciudad, concebidos por el arquitecto que diseñó Sociópolis, Vicente Guallart, como memoria de la huerta que se destruyó para edificar las torres de viviendas. De los en su día cuidados huertos de Sociópolis, la mayor superficie de huertos urbanos de la ciudad, con 250 parcelas, queda poco. Agricultura recae entre las competencias de Vox, socios de gobierno de Mª José Catalá, que el pasado verano anunció que la restauración de los huertos estaba en marcha, aunque sin fijar plazo para la reapertura. Plazo que ahora ya se conoce. Los huertos tardarán dos años en estar operativos de nuevo.

El grupo municipal de Compromís no ha tardado en denunciar "la mentira y la incompetencia” del gobierno de Mª José Catalá tras confirmarse que los huertos no reabrirán hasta el segundo trimestre de 2027, es decir, a final del presente mandato del PP y Vox. El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha calificado la situación de “escándalo mayúsculo”: “El gobierno de María José Catalá nos vuelve a mentir a la cara, vuelve a mentir a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Nos dijeron que los huertos estaban en fase de recuperación y que se abrirían próximamente. Pero ahora sabemos, por un informe oficial, que no reabrirán hasta el segundo trimestre de 2027, prácticamente tres años después de la dana.”

Campillo ha recordado que los huertos se cerraron por los graves destrozos provocados por la dana de octubre de 2024, especialmente en el barrio de la Torre y en la zona de Sociópolis, y ha lamentado que “una obra que debería haberse resuelto en pocos meses terminará tardando casi tres años”. “Es una muestra más de la inoperancia, la incompetencia y, sobre todo, de la mentira continua del gobierno de Catalá hacia los vecinos y vecinas de esta ciudad”, ha remarcado el edil valencianista.

La mentira de la reconstrucción

“Catalá habla de reconstrucción y de recuperación tras la dana, pero la realidad es que condena espacios como los huertos urbanos de Sociópolis a tres años más de olvido y abandono. Es una falta de respeto absoluta hacia los proyectos de agricultura urbana y hacia las personas que les dan vida”, ha concluido Campillo.

Además, el concejal de Compromís ha advertido que el presupuesto de 2026 del Consell Agrari “es totalmente continuista”, con un incremento “ridículo” respecto al año anterior, que “no permitirá avanzar en la recuperación de la huerta ni en la gestión de los huertos urbanos”. Por estos motivos, Compromís por València ha votado en contra.

El pozo de la Font de Sant Lluís cerrado

Compromís por València ha reclamado otra vez en el gobierno de Catalá “la reapertura inmediata” del pozo de la Font de Sant Lluís que lleva cerrado muchos meses “por una decisión unilateral de este gobierno” y que dejó sin agua a los labradores de Francs i Marjals.