Movilización ciudadana ante la falta de respuestas de la Generalitat a la crisis de la vivienda

"Decepción y descontento". Así han calificado los responsables de la plataforma Juntes per l’Habitatge, que aglutina a distintas organizaciones que reivindican el derecho a la vivienda desde los movimientos vecinales, sindicales y sociales, la reunión que este jueves han mantenido con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández Miralles, la segunda que han mantenido con responsables del citado organismo, al que la plataforma trasladó una batería de propuestas concretas para dar respuesta desde las administraciones públicas al "grave problema de la vivienda" en la capital.

La plataforma reclama a la Generalitat un plan de choque por el derecho a la vivienda que se resumen en cinco cuestiones fundamentales: la paralización de los desahucios de familias sin alternativa habitacional, la intervención en el mercado del alquiler, la ampliación del parque público de viviendas, una intervención urgente que ponga fin al acoso inmobiliario, y la garantía de participación social. El secretario autonómico ha rechazado, según han explicado las asociaciones al término del encuentro, las peticiones ciudadanas y defendido su política de vivienda actual basada en la colaboración público-privada. Ante la negativa de la conselleria ha impulsar las medidas que pone sobre la mesa las entidades ciudadanas, la plataforma anuncia que saldrá a la calle para reclamar "un plan de choque radical". "Habrá movilizaciones", advierte el portavoz de Juntes per l'Habitatge, José Luis González.

Sin respuesta a los precios "desorbitados"

"No hay voluntad de dar respuesta a la emergencia habitacional de la ciudad, ni se va dar solución a las personas desahuciadas, ni se van a definir zonas tensionadas". "Hemos presentado unas medidas muy concretos que se podrían adoptar con voluntad, como la aplicación de la cesión de uso en casos de desahucios o el ejercicio de tanteo y retracto para que no se vendan pisos con gente dentro para poner apartamentos turísticos, pero no hemos tenido respuesta". Muchas de las salidas que plantea la Generalitat están "vinculadas al mercado y al beneficio privado, pero ninguna solución para poner freno a los precios desorbitados de los alquileres". "Estamos muy descontentos porque no se están poniendo las medidas que hacen falta". Los desahucios van en aumento. En el primer semestre de este año ha habido 1.560 desahucios en la Comunitat Valenciana.

La plataforma Juntes per l’Habitatge está compuesta actualmente por organizaciones como: la Plataforma de personas Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Federació d’Associacions Veïnals de València, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLERS), Sillas contra el Hambre, Iaioflautas València, Ca Revolta, Amnistía Internacional, La Mataobras, Sindicat de barri de Malilla, Luchamos Junt@s por una Vivienda, Entrebarris, Ecologistas en Acción València, Decidim, Benicalap Viu, Teixint Patraix, Assemblea de Barri d'Olivereta, Plataforma per Russafa, Asociación Vecinal de La Torre, Asociación Vecinal de Benimaclet, Asociación Vecinal de Tres Forques, Asociación Vecinal de Campanar, o los sindicatos CCOO PV, UGT-PV, CGT, CNT, Intersindical y COS.