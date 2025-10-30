PP y Vox aparcan su crisis en València y aprueban la partida de personal para 2026

Dos días después del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones en el pleno municipal, donde Vox le tumbó a sus socios del PP la aprobación de una ordenanza en la que llevaban un año trabajando, el gobierno municipal ha aparcado sus diferencias y ha aprobado la propuesta de la partida de personal del presupuesto de 2026 de 400 millones de euros, una de las principales partidas del presupuesto municipal, que incrementa un 3,6% respecto a 2025 para seguir aumentando plantillas como la de Policía Local y Bomberos o Servicios Sociales. Este es el primer paso para sacar adelante las cuentas de 2026, que PP y Vox llevan tiempo negociando en el ámbito municipal.

El documento aprobado por la Comisión es una propuesta de acuerdo basada en los datos de puestos ocupados y vacantes, tras su paso por las mesas de negociación correspondientes. El Capítulo 1 de Gastos del Presupuesto Municipal recoge los costes de personal, que incluyen las retribuciones, cotizaciones a la Seguridad Social y planes de pensiones del personal y funcionarios del Ayuntamiento.

Tal como se recoge en el acuerdo, la plantilla municipal actual sobre la que se han efectuado los cálculos incluye un total de 7.215 plazas. De ellas, el grueso, un total de 7.095 puestos, corresponden al personal funcionarial; otras 63 son plazas ocupadas por personal eventual, y las 57 restantes, son puestos que desempeña personal laboral. El gasto previsto en el Capítulo I, de 400.000.000 €, se distribuye de la siguiente manera: 381.756.422,75 € en plantilla presupuestaria y 18.243.577,25 € en el apartado ‘otras retribuciones’.

La dotación se prevé hasta el 31 de diciembre de 2026 para puestos ocupados. Tal como subraya el acuerdo, las vacantes se dotan según previsiones de provisión, priorizando plazos y límites de gasto corporativos. Además, se incluyen previsiones de complemento de actividad profesional y conceptos periódicos de acción social. La concejala de Personal, Julia Climent, ha valorado que “el aumento de la partida de personal permitirá seguir afianzando el incremento de plantillas de Policía Local, Bomberos y Servicios Sociales ya que son tres de las apuestas del gobierno municipal”.

El voto conjunto de esta partida presupuestaria se produce sin que Partido Popular o Vox se hayan pronunciado aún sobre un varapalo, la caída de la ZBE, que podría costarle al Ayuntamiento de València hasta 135 millones de euros en sanciones y devolución de ayudas europeas –ayer la atención estuvo en el funeral de Estado por las víctimas de la dana–. Hasta ahora todas las escenificaciones de ruptura o boicot entre los socios habían estado ligadas a cuestiones ideológicas,sin impacto en la gestión municipal, pero el voto en contra a la ZBE –Gosálvez habló de “fanatismo climático”– influye directamente en las políticas de movilidad y salud pública, amén de recortar, si no lo remedia un acuerdo in extremis, una cantidad equivalente al 10% del presupuesto municipal.

Sea como sea, el PP está condenado a entenderse con Vox en las próximas dos semanas para aprobar las cuentas de 2026, primero en Junta de Gobierno Local y más tarde en el pleno extraordinario del martes 18 de noviembre.