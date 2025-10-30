Los trabajadores de la fundación liquidada por Vox en València se quedan sin cobrar

Los 21 extrabajadores de Valencia Activa integrados en el ayuntamiento desde el 1 de octubre se quedarán sin cobrar el salario del último mes después de que la fundación fuera liquidada por Vox. Asfixiada por el registro de la UCO y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que revisa las contrataciones presuntamente irregulares de Juan Manuel Badenas tras denuncia del PSPV, el grupo municipal ahora liderado por José Gosálbez decidió cerrar la agencia de colocación para, teóricamente, eliminar duplicidades.

En el pleno del 2 de octubre que certificó el “entierro” de la fundación Gosálbez argumentó que esta nació en 2005 de manera positiva para la empleabilidad en la ciudad, pero que “el gobierno de izquierdas la prostituyó durante sus ocho años de trituradora”. El portavoz municipal del partido de ultraderecha también habló de “chiringuito” y de unas funciones ya asumidas por las concejalías de Empleo y Emprendimiento.

Mucho antes, en el mes de mayo, cuando a Gosálbez le preguntaron si la liquidación guardaba relación con los contratos sospechosos y el registro de la UCO, el concejal del Ayuntamiento de València respondió que su decisión no era fruto de "ningún calentón", y que se ha venido meditando durante meses tras un análisis exhaustivo de su operatividad en el último año y medio. "El dinero público está para gastar y no para malgastar. Lo que ha hecho este gobierno es reflexionar sobre la racionalidad del sector administrativo. Queremos suprimir todas las entidades que no tengan utilidad para el ciudadano", zanjó.

Siendo fruto de un análisis tan largo, ¿cómo es posible que a los trabajadores se les impague el mes? Fuentes de Vox explican que se trata de un tema administrativo. "Se aprobó en el Pleno de septiembre (la propuesta relativa a la extinción de la Fundación Valencia Activa del Pacto por el Empleo de la Ciudad de Valencia-Comunitat Valenciana) y el acuerdo plenario conlleva una tramitación. El mes de noviembre, los trabajadores cobrarán la nómina de octubre y de noviembre", resumen.

Sin embargo, entre los trabajadores ha cundido el malestar, consideran que el traslado debería haberse resuelto con mayor celeridad y que el problema, contrariamente a la versión del concejal, es que todo esto ha sido fruto de la improvisación. "Desde el primer día nos adelantaron que no íbamos a cobrar. Que tenían que picar todos los datos de los nuevos trabajadores en el sistema y eso requiere tiempo. En Personal nos dijeron que así no se hacen las cosas. Aquí primero se han tomado las decisión (de fulminar Valencia Activa) y luego se ha ido vistiendo el santo", resume un exempleado de la fundación consultado por Levante-EMV.

"Esto nos hace un roto a muchos. Es una decisión con urgencia que está claramente improvisado por la investigación de la Fiscalía, hasta entonces no habíamos tenido ningún problema. El día del registro de la UCO fue terrible, un show, y desde entonces llevamos meses de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. A los trabajadores nos decían que todo estaba muy bien y que estuviéramos tranquilos", recuerda otro antiguo empleado de Valencia Activa que se mantiene en el anonimato por temor a represalias.

En la antigua plantilla del organismo de fomento del empleo tampoco entienden que se hable de "chiringuito" cuando, dicen, "fue en los últimos dos años cuando esto cayó en desgracia con subdirectores incapaces de gestionar". Explican que la subrogación de contratos no está resultando como se prometió: "Cobramos lo mismo y se nos pagan los trienios pero parece que no nos respetarán la autoridad. Será como empezar de cero". Y dicen que la investigación de Fiscalía no resultó demasiado sorprendente: "Con los audios que salieron en prensa ya nos olíamos algo. La sensación es que se hacían muchos contratos menores con conceptos como el Bienestar".

Desde la oposición, la concejala Eva Coscollà, de Compromís, ha recordado que hace semanas ya denunció "el caos administrativo y político que ha provocado la disolución apresurada de la Fundación València Activa". "Estas personas, según el acuerdo plenario, ya son personal municipal desde el 1 de octubre, y por tanto tendrían que tener los mismos derechos y garantías que el resto de la plantilla. Además, esta semana se ha convocado la Comisión para aprobar la plantilla y el presupuesto de 2026, y en el proyecto que hemos podido consultar no aparece presupuestado el personal subrogado de València Activa", ha añadido Coscollà. "Sinceramente, me gustaría engañarme y ojalá me equivoque, pero todo indica que estos puestos de trabajo no están incluidos".

Por su parte, el socialista Javier Mateo considera que el informe de la Dirección General del Sector Público empleado por Gosálbez para hablar de duplicidades estaba "teledirigido": "A Las Naves dedicaron unos pocos párrafos y a Valencia Activa o el CEMAS varios folios. Precisamente aquellas que querían tocar estando en la misma situación que las demás a las que apenas le dedicaron espacio". Y como marco añade una sensación alineada con los trabajadores: "Esto ha sido una improvisación. Si tú tienes algo claro no trasladas a los trabajadores en una fecha determinada cuando no has preparado ni los pagos. No tienen proyecto ni idea de lo que hacen e improvisan al dictado de la dirección nacional y tratando de escapar de la Fiscalía".