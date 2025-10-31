El memorial de la dana arde de forma accidental en pleno Halloween

La edición de Halloween 2024 en la ciudad de València prácticamente no existió. Y anoche regresó después de ese pase de puntillas. Hace doce meses, prácticamente no hubo nada a la vista. Y los que acudieron a alguna fiesta, normalmente a cubierto, lo hicieron disimuladamente. La gente no tenía ganas, ni cuerpo ni estómago para divertirse con lo que estaba pasando a un par de kilómetros al sur. De hecho, la gente, la noche del 31 de octubre, estaba literalmente reventada tras haber pasado el primer gran día con palas y escobas.

Sea como fuere, la edición de 2025 no pudo retrotraerse a lo sucedido hace un año porque lo fue en forma de metáfora, con un punto no macabro, sino triste. La noche empezó con una notable presencia de público en el centro de la ciudad, con tres grandes centros neurálgicos: las plazas de Ayuntamiento, Reina y Virgen. Los que acudieron a este último se encontraron con algo que no esperaban: un montículo hecho con las mantas térmicas usadas en la protesta del día del funeral. Todavía estaban allí. Como los nombres de los fallecidos. Y alrededor, numerosas velas que allí se pusieron y permanecían encendidas.

Para una población flotante, ajena a muchas cosas, era motivo de duda qué era, mientras otros sí que tenían claro que era un memorial improvisado y lo miraban un momento respetuosamente.

Una ráfaga inoportuna

Pasadas las diez de la noche, una ráfaga de aire acercó una de las mantas a uno de los cirios e, inmediatamente, empezó a arder, propagándose rápidamente al resto de la montañita. En apenas un par de minutos todo quedó reducido a cenizas, mientras los agentes de la Policía Local acudían con un extintor a apagarlo.

Ahí quedaron los restos, simbolizando un aparente fin de bucle, porque, pasados unos días sombríos, en el tiempo de recordar lo sucedido un año antes, la gente salió a al calle con ganas de divertirse. En un Halloween que no deja de ser u na fiesta de disfraces que saca a más gente a la calle de lo normal, aunque no mucha más, teniendo en cuenta que caía en viernes y que los barrios de ocio llevan ya animación de serie. Con mucho público extranjero y mucha gente simulando la ultratumba a base de disfraces baratos. Mientras, las cenizas del recuerdo se quedaban a la espera de ser recogidas.