Estos son los ocho barrios de València que tendrán contenedores soterrados

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de València ha acordado este viernes el soterramiento de ocho islas de contenedores ubicadas en otros tantos barrios de la ciudad de València. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno a los respectivos proyectos de ejecución de estas obras de mejora en la recogida de residuos urbanos, que cuentan con una inversión global de 1,1 millones de euros. De esta manera, el Servicio municipal de Limpieza y Recogida de Residuos recoge las propuestas de la ciudadanía emanadas de los presupuestos participativos de los años 2020 y 2021.

Tal como recuerda el texto del acuerdo aprobado este viernes, el objetivo de esta actuación municipal es contribuir a favorecer el paisaje urbano, la movilidad y otros usos de dominio público, la limpieza y, asimismo, una completa gestión diferenciada de todas las fracciones de orgánica, selectiva y varios, de residuos urbanos en diversos distritos de la ciudad. Las ocho islas de arquetas subterráneas para contenedores de residuos urbanos están previstas en las siguientes ubicaciones: calle Roma, 1(Nou Moles), Pintor Segrelles, 5. (Arrancapins), Oltà, 23. (Malilla), Ave Maria, 3. (Benimàmet), Equador, 41. (Benicalap), Comte de Lumiares, 5. (Torrefiel), Hondures, 10. (Ciutat Jardí), Xúquer, 8. (La Bega Baixa)

Mejoras

El Ayuntamiento de Valencia ha incluido esta medida dentro del plan de choque promovido por el actual equipo de gobierno para mejorar la limpieza de la ciudad. Así, se destinarán cerca de dos millones de euros más al presupuesto ordinario de limpieza de la ciudad hasta final de año. Con esta inyección económica se incrementaron en 65 efectivos los 400 operarios de limpieza que ya habían en la ciudad.

Valencia cuenta con una veintena de contenedores soterrados en puntos de la ciudad como Patraix, Campanar, Benimaclet, Benimàmet, El Mercat, Russafa y Cabanyal-Canyamelar. Los contenedores soterrados son una petición habitual de los vecinos, sobre todo, en entornos monumentales cuya imagen se ve degradada por la presencia de contenedores desbordados por la basura. Sin embargo, no es una de las opciones preferidas del Ayuntamiento de València sobre todo en el centro histórico porque es habitual el hallazgo de restos arqueológicos, como ocurrió hace dos años durante la instalación de una de las islas de contenedores soterrados en la plaza de Rodrigo Botet, donde aparecieron restos de época islámica.