El Tribunal de las Aguas incorpora a una mujer por primera vez

La Junta General del Tribunal de las Aguas ha elegido a Mireia Sanmartín, hija y nieta de agricultores, como subsíndica. En ausencia este jueves del síndico de la acequia de Quart, Mireia Sanmartín hizo historia al ser la primera mujer en ocupar una de las sillas del famoso 'corralet", la verja de forja semicircular que rodea los asientos y que cada jueves se coloca en la escalinata de la puerta de los Apóstoles de la Catedral de València para celebrar la sesión del milenario tribunal, declarado en 2009 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que dirime los conflictos por el uso del agua entre agricultores.

Sanmartín rompe así el techo de cristal de la institución consuetudinaria. Fue elegida en Junta Genera cumpliendo el doble requisito de ser propietaria de tierras y vecina de Quart de Poblet. Ahora, compagina las tareas agrícolas como subsíndica con su vida laboral, según ha informado este viernes el Tribunal en un comunicado.

"La agricultura es una pasión, estar en el campo y poder trabajar con las manos, al aire libre, pasando tiempo con mi padre, me encanta", ha destacado Mireia Sanmartín.

Sanmartín ha resaltado asimismo "el gran trabajo" que se hace por parte del síndico de la acequia de Quart, José Espinós, de quien dice estar "aprendiendo mucho, así como del resto de compañeros". Del mismo modo, ha defendido el cargo con "especial ilusión" dado que su padre, Pascual Sanmartín fue subsíndico durante el bienio anterior. Además, en futuros bienios no descarta la posibilidad de poder llegar a ser síndica, sin embargo, ha señalado: "Por ahora, como subsíndica, tengo que aprender mucho de mis compañeros y de la propia institución", apunta la sindica.

De padres a hijos... e hijas

El Tribunal de las Aguas de Valencia está integrado por los síndicos que presiden las ocho de las comunidades de regantes de l’Horta correspondientes a las acequias de: Tormos, Rascanya, Mestalla, Quart, Benàger-Faitanar, Favara, Mislata y Rovella. Los Síndicos son elegidos democráticamente en el seno de cada comunidad de regantes mediante el voto de sus miembros reunidos en Junta General. Sus integrantes son labradores, propietarios y cultivadores directos de sus tierras, que gozan de consideración moral y cultural entre los comuneros. Los Síndicos del Tribunal de las Aguas de València son, pues, depositarios de un corpus de conocimientos y de unas pautas de sociabilidad que son historia y son la pruebade la capacidad de las personas para organizarse de forma democrática desde la base social, mediante el esfuerzo solidario y mancomunado, apunta el tribunal en sus redes sociales.