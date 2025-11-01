Las nuevas promociones en zona inundable de La Torre incluyen garajes subterráneos

El Ayuntamiento de València aprobó hace un mes la evaluación ambiental estrátegica para la modificación del Plan Especial del Sector de la Torre con el objetivo de que en las nuevas promociones del conocido como barrio de Sociópolis, cuyas torres residenciales de 20 alturas destacan junto a la V-30, se dejen de construir aparcamientos subterráneos. Los nuevos garajes se elevarán, como informó Levante-EMV, y se subirán a la primera y segunda planta de las nuevas edificaciones, que también ganarán altura para no perder edificabilidad. Todo siguiendo el conocido "modelo Ikea", por la tienda de la cadena sueca en Alfafar que se salvó de la riada. Muchas de las víctimas que dejó la dana del 29-O perdieron la vida en garajes y sótanos, intentando poner a salvo los coches. Entre ellas se incluyen los siete fallecidos en el aparcamiento de Mariano Brull de La Torre, el conocido como garaje de la muerte.

La modificación del planeamiento urbanístico del sector de La Torre impulsada por la Concejalía de Urbanismo, a instancias de la Asociación de Promotores Valenciana (Proava), sin embargo, no ha llegado a tiempo para las promociones privadas que tras meses de parón por la dana se han empezado a retomar en Sociópolis, donde muchos garajes de las torres ya construidas siguen todavía cerrados e inutilizados en espera de retirar el lodo y reparar los desperfectos que dejó el tsunami que arrasó las pedanías del sur del "cap i casal" y l'Horta Sud.

Sociópolis es una de las pocas bolsas de suelo residencial que quedan en València y los promotores ya han reactivado las promociones que había en marcha. La promotora Albaluz es una de las que ha reanudado las obras para la construcción de 600 viviendas protegidas, que se venden a partir de 200.000 euros, repartidas en tres torres en Sociópolis, las dos primeras están vendidas y la tercera está a la espera de licencia. Las máquinas trabajan ya en la cimentación de la primera torre, con piscina, amplias terrazas y garaje en sótano de dos plantas. De momento, el ayuntamiento no les habría notificado que tienen que adaptar sus proyectos para elevar los aparcamientos.

Nueva promoción con piscina y plaza de garaje en la Torre / LEVANTE-EMV

También se han retomado las obras en la torre en construcción de la promotora Uransa en la avenida Real de Madrid. Los trabajos en la torre quedaron interrumpidos por la dana que anegó por completo el sótano destinado a garaje de esta torre. Enfrente, los vecinos de la finca situada en el número 100 de la citada avenida siguen esperando a que se reparen los tres ascensores del inmueble. Hace solo unas semanas se han reparado dos de ellos. El tercero aún sigue inutilizable por los daños del lodo.

Los vecinos advierten de que los cambios en el planeamiento urbanístico que muchos ayuntamientos, entre ellos el de València, han anundiado tras la tragedia de la dana no son visibles un año después. La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Torre-Faitanar, Aniuska Dolz, reclama en este sentido más celeridad para adaptar el planeamiento de La Torre, después de que la dana dejara constancia plena de que se trata de una zona inundable, aunque el Patricova no lo recoja.

Los trámites burocráticos para adaptar los planeamientos son demasiado lentos, mientras la construcción de nuevos edificios sigue su ritmo. Los cambios normativos no afectan a las licencias ya concedidas. Está por ver qué pasará con las que hay en trámite de promoción privada y también pública. Hay que recordar que la Generalitat acaba de licitar la construcción de 320 torres en la Torre, en terrenos titularidad de la Conselleria de Vivienda y la Entidad d'Habitatge (Evha) Las fuentes del citado organismo consultadas apuntan al respecto que "hemos licitado la construcción, las empresas son las que presentan los proyectos que por supuesto se adecuarán al planeamiento urbanístico de la zona".

El objetivo de la modificación puntual del Plan Especial del Sector La Torre para que los edificios que se construyan a partir de ahora en esta pedanía del sur de la ciudad, una de las afectadas por la dana incorporen aparcamientos en altura es evitar el riesgo que suponen las inundaciones a la vista de los estragos que causó la dana del pasado 29 de octubre de 2024. El ayuntamiento valoró dos opciones alternativas al uso del sótano en la modificación del planeamiento de La Torre, optando finalmente por la de subir los aparcamientos a la primera y segunda planta. Esta es la opción elegida por los servicios técnicos municipales para la construcción de plazas de parking en las nuevas edificaciones, tanto en torres en bloque como torres exentas.

La Asociación de Promotores de València (Aprova) planteó al ayuntamiento en marzo de este año, tras la tragedia de la dana, la modificación del planeamiento de La Torre, donde todavía quedan mucho suelo para nuevas viviendas por desarrollar, en concreto, en el entorno de Sociópolis, para elevar los aparcamientos. Aprova planteó dos opciones para ubicar los aparcamientos en los nuevos edificios: una en planta semisótando sobreelevando 1,5 metros sobre el nivel de la calle y, otra, poniendo las plazas de aparcamiento en las plantas primera y segunda, y reservar la tercera para uso terciario (comercial, oficinas...). Opción esta última elegida por el ayuntamiento, que argumenta que es la más eficaz porque sobreelvar 1,5 metros los aparcamientos no eliminaría el riesgo de que se inunden en caso de una dana como la del 29 de octubre. Poner los aparcamientos en la primera y segunda planta, en cambio, si daría garantías al situarse las zonas de estacionamiento a nueve metros sobre el nivel del suelo, adujo el ayuntamiento.