Convocada para este martes una huelga del taxi que afectará "gravemente" al tráfico de València

La Policía Local de València ha advertido que mañana martes 4 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad de València una manifestación convocada por diferentes plataformas y asociaciones del sector del taxi, en protesta por el “intrusismo en el sector del taxi”. La previsión es que la manifestación afecte “de manera grave” la circulación de la ciudad y de diversas vías de entrada como la CV-35 y la V-21.

Desde Policía Local han diseñado un operativo especial para regular el tráfico. Además ha recomendado a la ciudadanía limitar, en la medida de lo posible, la utilización del vehículo particular, y hacer uso del transporte público para acceder a la ciudad y desplazarse por ella durante toda la mañana.

A las 08:00 horas están convocados los taxistas en dos puntos diferentes: Calle Camp del Turia con Cortes Valencianas y Avenida de Cataluña con Tarongers. A las 08:30 horas comenzarán el itinerario hasta Plaza España, dónde confluirán ambas manifestaciones para dirigirse, de manera conjunta, a la Ciudad administrativa 9 d’Octubre de la Generalitat Valenciana. Está previsto que la manifestación se prolongue hasta las 14:00 horas.

Itinerarios de la huelga de los taxis / Levante-EMV

Así, el itinerario 1 a partir de las 8.30 horas será:

Camp de Turia-Cortes Valencianas (carriles centrales), túnel Pio XII-Pio XII-Puente de Ademuz-Gran Vía Fernando el Católico-Gran Vía Ramón y Cajal-Plaza de España.

Por su parte, el itinerario 2 a partir de las 8 horas será: Avenida de Cataluña-Avenida de Aragón-Gran Vía Marqués del Turia-Gran Vía Ramón y Cajal-Plaza de España

Una vez se junten las dos comitivas, se dirigirán a la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre siguiendo el siguiente itinerario:

Plaza de España-San Vicente Mártir-Plaza de San Agustín-Periodista Azzati-Marqués de Sotelo-Xátiva-Guillem de Castro-Paso Inferior Ángel Guimerá-Linares-Cid-9 d’Octubre

En la Ciudad administrativa 9 d’Octubre estarán concentrados desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.