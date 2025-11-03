Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocada para este martes una huelga del taxi que afectará "gravemente" al tráfico de València

Las protestas contra el intrusismo en el sector saldrán a las 8 horas y 8.30 horas desde Avenida de Cataluña y Camp de Turia respectivamente. Una vez se junten las dos comitivas, se dirigirán a la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, donde estarán hasta las 14 horas

Los itinerarios de la huelga de taxis

Los itinerarios de la huelga de taxis / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Policía Local de València ha advertido que mañana martes 4 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad de València una manifestación convocada por diferentes plataformas y asociaciones del sector del taxi, en protesta por el “intrusismo en el sector del taxi”. La previsión es que la manifestación afecte “de manera grave” la circulación de la ciudad y de diversas vías de entrada como la CV-35 y la V-21.

Desde Policía Local han diseñado un operativo especial para regular el tráfico. Además ha recomendado a la ciudadanía limitar, en la medida de lo posible, la utilización del vehículo particular, y hacer uso del transporte público para acceder a la ciudad y desplazarse por ella durante toda la mañana.

A las 08:00 horas están convocados los taxistas en dos puntos diferentes: Calle Camp del Turia con Cortes Valencianas y Avenida de Cataluña con Tarongers. A las 08:30 horas comenzarán el itinerario hasta Plaza España, dónde confluirán ambas manifestaciones para dirigirse, de manera conjunta, a la Ciudad administrativa 9 d’Octubre de la Generalitat Valenciana. Está previsto que la manifestación se prolongue hasta las 14:00 horas.

Itinerarios de la huelga de los taxis

Itinerarios de la huelga de los taxis / Levante-EMV

Así, el itinerario 1 a partir de las 8.30 horas será:

Camp de Turia-Cortes Valencianas (carriles centrales), túnel Pio XII-Pio XII-Puente de Ademuz-Gran Vía Fernando el Católico-Gran Vía Ramón y Cajal-Plaza de España.

Por su parte, el itinerario 2 a partir de las 8 horas será: Avenida de Cataluña-Avenida de Aragón-Gran Vía Marqués del Turia-Gran Vía Ramón y Cajal-Plaza de España

Una vez se junten las dos comitivas, se dirigirán a la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre siguiendo el siguiente itinerario:

Plaza de España-San Vicente Mártir-Plaza de San Agustín-Periodista Azzati-Marqués de Sotelo-Xátiva-Guillem de Castro-Paso Inferior Ángel Guimerá-Linares-Cid-9 d’Octubre

En la Ciudad administrativa 9 d’Octubre estarán concentrados desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.

