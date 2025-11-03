València reconoce al presidente del centro de mayores de La Torre "por su entrega" el 29-0

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València ha sido escenario este lunes de la apertura de la 42º Semana de las Personas Mayores, un amplio programa de actividades que se ofrece cada año para dar visibilidad a las mujeres y hombres de más edad, y estimular su presencia y su participación en la sociedad. La concejala de Mayores, Marta Torrado, ha inaugurado esta 42º Semana en un acto en el que ha hecho entrega de los reconocimientos a los presidentes y presidentas de los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores, de València, así como los distintivos “Nuestras mejores Personas Mayores de la Ciudad de València”.

La concejala ha destacado la labor al frente de los centros de mayores de Joaquín Ortega Miralles, presidente del CMAPM El Carmen; Carmen Sabina Lara Lobato, presidenta del del CMAPM Mare de Déu dels Desemparats; y Vicente Arocas Garcés, presidente del CMAPM de Patraix. Todos ellos llevan al menos una década en sus puestos al servicio de las personas mayores de sus barrios (en algún caso, incluso varias décadas), y a todos se les ha agradecido personalmente su implicación, su dedicación y su esfuerzo para que la oferta de actividades y la convivencia sea cada día mayor y más amplia.

Posteriormente, la concejala ha otorgado los reconocimientos “Els Nostres millors majors” a personas y entidades que se han destacado este año por su servicio al colectivo de ciudadanos y ciudadanas de más edad en diferentes ámbitos. Así, el primer en recibir la distinción ha sido Segundo Cornejo García, presidente del centro de mayores de La Torre, “por su labor y su entrega durante la dana que azotó a las pedanías del sur en octubre de 2024”. En segundo lugar, ha recibido el reconocimiento Asunción Pérez Calot, que ha ocupado el cargo de defensora de las Personas Mayores de la ciudad de València en los últimos años. Y, finalmente, se ha reconocido la labor de formación y crecimiento de LaNau Gran, el programa universitario para mayores de 50 años de la Universitat de València, dependiente del Vicerectorado de Cultura y Sociedad. Se trata de una iniciativa dirigida a fomentar el aprendizaje continuo y la participación social con el que el alumnado puede asistir a clases y disfrutar del entorno universitario sin necesidad de obtener un título oficial. El programa incluye itinerarios formativos, el nivel avanzado para quienes ya han finalizado un itinerario, y actividades abiertas.

Reconocimiento por la dana

El acto protocolario celebrado este lunes abre el programa de la 42º Semana, una programación que recoge numerosos eventos culturales, homenajes y actividades intergeneracionales. Los principales aspectos de las propuestas de participación preparadas incluyen la promoción del envejecimiento activo, el reconocimiento a personas mayores destacadas y la integración intergeneracional a través de actividades educativas y culturales. La concejala Marta Torrado ha subrayado que esta 42 Semana de las Personas Mayores “nace con el deseo profundo de ser una convocatoria lúdica y cultural”. “Queremos que nuestras personas mayores puedan canalizar sus inquietudes sociales y culturales, y que puedan también fortalecer las relaciones interpersonales, porque con esta semana van a tener la oportunidad de saludar y de conocer lo que se hace en otros centros de mayores de otros barrios. Queremos que sean de verdad los protagonistas activos en la vida de nuestra ciudad”, ha subrayado la delegada.

La Semana continuará el martes con el Homenaje a las personas centenarias de la ciudad, que reunirá en el Ayuntamiento a más de 50 personas que este año cumplen o han cumplido un siglo de vida. El programa continuará hasta el próximo viernes, día 7, en incluirá propuestas como el certamen educativo intergeneracional “Abuelo/a, tengo algo que contarte”, encuentros de corales y rondallas, sesiones de cine, actuaciones musicales y actividades recreativas, como un tour turístico y un baile de clausura.