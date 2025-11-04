Catalá sobre la sustitución de Mazón: "Mi voluntad es seguir al frente de València"
Confía en la "lealtad" de Vox para las negociaciones
La alcaldesa de València, María José Catalá, no ha querido pronunciarse sobre su posible candidatura para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, pero tampoco lo ha descartado. "Este proceso es lo suficientemente trascendente como para que yo mantenga una actitud muy respetuosa. No voy a pronunciarme. Vamos a resolver esta situación de forma ágil, y vamos a gestionar las instituciones centrados en la recuperación y en las personas", ha dicho.
Catalá ha mostrado su "respeto" a la decisión de Mazón y "cariño" hacia él porque "hemos compartido mucho tiempo", y cree que es momento de mostrar "respeto a sus decisiones". Y sobre la opción de ser cartel electoral en las próximas elecciones, ha vuelto a mantener "una actitud prudente y discreta, trabajando con absoluta disciplina y lealtad". Preguntada sobre la posibilidad de que se lo pida el partido, ha insistido en "ser respetuosa y ser prudente".
Una vez más ha explicado su voluntad de seguir al frente del Ayuntamiento de València. Y tampoco ha hablado de candidatos favoritos. "Mi prudencia y respecto exigen que no me pronuncie sobre esto".
"El presidente nacional ya se ha manifestado, planteó un escenario. El PP, Mazón, ha asumido sus responsabilidades políticas y ahora hay un tiempo en que otros deben asumir las suyas. Hay quienes no estuvieron en la comunidad, quienes no dieron la alertas a tiempo y quienes se escondieron después", ha dicho.
Finalmente, respecto a la negociación con Vox, ha explicado que ambos partidos "han gestionado la autonomía, como la ciudad de Valencia, con total lealtad por el bien de todos los valencianos".
