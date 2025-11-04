Censuran un mural dedicado a las víctimas de la dana en el nuevo cauce del Turia

Colectivos sociales han denunciado el borrado de parte de un mural pintado en el lecho del nuevo cauce del Turia, donde se leía el lema: “20:11. Ni oblit ni perdó. Mazón dimissió”. Según han explicado, ayer 3 de noviembre de 2025, solo cinco días después del cumpleaños de la barrancada y el mismo día en que el president presentaba su renuncia, dos operarios con uniforme de la Generalitat taparon con pintura roja la parte del mensaje que incluía el mural de homenaje a las víctimas.

Según han explicado los colectivos, algunos de ellos vinculados a la defensa de la vivienda accesible, el mural formaba parte de las reivindicaciones y actos conmemorativos que se produjeron en la capital valenciana durante la semana de luto por el año cumplido desde la barrancada que se cobró la vida de 229 personas. El mismo apareció el lunes, marcando así el inicio de una semana cargada de emoción y tensión, con el funeral de Estado como punto de inflexión para el devenir político de la Comunitat Valenciana.

El diseño, que podía verse al lecho del río, contemplaba una frase heredada de antiguas reivindicaciones, especialmente vinculada a las movilizaciones contra el asesinato de Giullem Agulló: "Ni olvido, ni perdón". Además, incluye un recordatorio “20:11” sobre la hora en que la población recibió el aviso de Protección Civil, con muchas de las víctimas mortales ya fallecidas. Finalmente, añadía una frase que “señalaba al presidente de la Generalitat como el responsable de la gestión en prevención y alerta durante la dana”.

Este diseño, denuncian las mismas fuentes, se ha “censurado y repintado”, eliminando parte de las consignas que conforman el mural conmemorativo. “La resistencia y tenacidad de los movimientos sociales y de los colectivos de afectados por la dana por no quedar desplazados del foco político y del centro de las reivindicaciones de justicia y reparación a las afectadas de la dana, ha permitido la continuidad de las protestas mensuales, la creación de comités de reconstrucción, plataformas y redes humanas de apoyo mutuo, y ha resultado, aunque no se trate de un final del camino, en la creación de la plataforma Acuerdo Social València, que aglutina múltiples colectivos que, a pie de calle, estuvieron implicados en la reconstrucción de los pueblos del sur”, señalan desde dicha plataforma.

Tapan parte de un mural pintado en el nuevo cauce por el aniversario de la dana / Levante-EMV

“El Acuerdo Social Valenciano, formado por los Comités Locales de Emergencia y de Reconstrucción, familiares de las víctimas de la dana y sindicatos y movimientos sociales del País Valenciano, consiste en un espacio de encuentro de la sociedad valenciana. Por un lado, para exigir responsabilidades a los responsables políticos, justicia y reparación a las personas afectadas, pero por otro, para generar discurso político con claros consensos para la reconstrucción física de las poblaciones afectadas y también para la recuperación de los derechos y libertades que las políticas institucionales del Partido Popular y Vox destruyen sistemáticamente allá donde gobiernan”, añaden.

Según el comunicado en repulsa por la censura –difundido sin firmantes–, “Mazón y su Consell impiden la inmediata y necesaria reconstrucción. Por un lado, por su responsabilidad política y penal, y por la otra, por imponer el programa político de Vox, que atenta contra derechos fundamentales y libertades de los y las ciudadanas. Mazón dimitió ayer por la mañana, pero lo ha hecho sin convocar elecciones y sin renunciar a su acta de diputado para continuar cobrando un sueldo público y estar aforado. Así, el PP negociará con Vox el sustituto de Mazón impidiendo que el pueblo valenciano decida”, denuncian. Y añaden: “No nos vale con su dimisión por la puerta de atrás. No podemos obviar que la negligencia del president no es una cuestión personal e individual, se trata de dinámicas de partidos que priorizan los intereses económicos y las lógicas de mercado por delante de las vidas humanas y las condiciones para vivir dignamente”, han insistido en su crítica contra PP y Vox.

Este periódico ha contactado con la Conselleria de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de València y la Confederación Hidrográfica del Júcar para preguntar por el mural. Los tres organismos afirman no tener noticias de su repintado.