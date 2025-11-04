Compromís forzará un pleno extraordinario en València para reprobar a Catalá por proteger a Mazón

Compromís per València ha anunciado esta mañana la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de València para reprobar a la alcaldesa María José Catalá y exigirle que, de una vez por todas, reciba a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y les pida perdón. La portavoz de la formación, Papi Robles, ha explicado que la iniciativa responde “a una cuestión de dignidad y decencia institucional”, después de un año “de silencio, mentiras y desprecio hacia las víctimas”.

Papi Robles ha recordado que, un año después de la tragedia, “las víctimas —17 de ellas de los Pobles de València— siguen esperando una disculpa”, y ha criticado que Catalá “no haya mostrado ni empatía ni humanidad”. “Lo que está haciendo el Partido Popular con las víctimas es insoportable. Y es sencillamente indigno ver cómo Catalá continúa sin recibirlas, mientras defendía y aplaudía a un presidente que ha mentido”, ha afirmado la portavoz valencianista.

Las tres mociones

La primera de las tres mociones que Compromís llevará al Pleno pide “algo tan básico como humano: que la alcaldesa reciba a las víctimas y les pida perdón”. Robles ha denunciado que València “ha sido el único de los municipios afectados que no ha celebrado un Pleno monográfico, que no ha escuchado a las víctimas y que incluso trató de boicotear su manifestación”. “¿Qué hará Catalá?”, se ha preguntado la edil valencianista, “¿votará en contra de recibir a las víctimas en su propio despacho?”.

La segunda moción reclama la reprobación de María José Catalá por su papel como “cómplice y protectora” de Carlos Mazón. “Catalá lleva un año sin actuar como alcaldesa, tapando la responsabilidad de su presidente. Bloqueó mociones que pedían su dimisión, justificó lo injustificable y fue capaz de decir que Mazón fue ‘el primero en bajar al barro’. Eso no es lealtad, es complicidad política”, ha afirmado Papi Robles.

La portavoz ha asegurado que, mientras Catalá “participa en la subasta en la que el PP ha convertido la presidencia de la Generalitat”, València “va sin nadie al volante”. “Tenemos 150.000 desplazamientos de coches más al día, el alquiler es imposible, los apartamentos turísticos están desbordados, la ciudad está más sucia y peligran 135 millones de euros por la incompetencia en la gestión de la zona de bajas emisiones. La EMT está saturada y la satisfacción ciudadana cae en picado. Catalá no gobierna València: la utiliza para hacer carrera dentro del PP”, ha remarcado.

“Catalá ha estado más preocupada por hacer méritos dentro del partido que por mejorar la vida de los valencianos. ¿Sabe Feijóo que ni siquiera se ha dignado a recibir a las víctimas?”, se ha preguntado Robles.

Elecciones autonómicas

Finalmente, la tercera moción registrada por Compromís pide elecciones autonómicas inmediatas. “Tras la dimisión de un presidente indigno, los valencianos no podemos tener un relevo a dedo entre Feijóo y Abascal. Después de la catástrofe más mortal de la historia de España, el pueblo valenciano merece votar y decidir su futuro”, ha exigido Robles.

Para la portavoz de Compromís, “Catalá forma parte del secuestro democrático del PP valenciano”. “El pueblo merece verdad, justicia y urnas. Y València merece una alcaldesa decente, no una candidata en campaña permanente. Ya está bien de hacer política de partido con el dolor de las víctimas”, ha concluido.