Ganga inmobiliaria en València: Piso reformado en el centro por 269.000 euros
La vivienda dispone de 120 metros cuadrados y es ideal para compartir entre jóvenes
Mario González
Para los más jóvenes encontrar una vivienda que una todos los requisitos indispensables es un reto. Lo primordial, un precio asequible y que esté en buen estado. Además si se le puede sumar una localización excelente para poder disfrutar de ocio y desplazarte fácilmente al corazón de la capital convertiría esa opción en un chollo.
Este piso ubicado en Sant Francesc, entre Patraix y Arrancapins, cumple todos estos parámetros por solo 269.000 euros. Cuenta con 120 m2 y tiene algunas reformas muy recientes que aportan valor al inmueble.
Su excelente ubicación aporta también mucha luz natural que ilumina las 4 habitaciones y el salón. Tres de los dormitorios son dobles y uno sencillo. También cuenta con dos baños, uno de ellos reformado. La cocina está totalmente equipada y la vivienda cuenta con ventanales nuevos. El edificio cuenta con ascensor y el piso está situado en la primera planta.
El barrio está perfectamente conectado con el centro y tiene acceso fácil al transporte público. Además, es conocido por tener una amplia oferta de ocio como bares o una gran riqueza cultural con actividades y eventos para el público.
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- Cierra uno de los templos de la indumentaria tras 50 años vistiendo falleras
- Las nuevas promociones en zona inundable de La Torre incluyen garajes subterráneos
- El cuerpo de 'Luisito' va camino del osario
- Los nombres más curiosos del Cementerio General
- La película oficial del Traje de la Solidaridad por la dana de la Corte de Honor 2025
- Los nuevos chiringuitos de la Malva-rosa ponen los cimientos
- Se levanta la prohibición de verbenas nocturnas en Fallas 2026 de Ciutat Vella: estas serán las nuevas condiciones