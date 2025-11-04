El gigante del Jardín del Turia cumple 35 años

El Colegio Territorial de Arquitectos de València ha inaugurado este martes en su sede de la calle Hernán Cortes la exposición “Gulliver. 35 años de un viaje”, dedicada al famoso parque inspirado en el cuento de Jonathan Swift ubicado en el tramo XII del Jardín del Turia. Después de tres décadas y media, esta escultura habitable con toboganes infinitos, pasarelas y pasadizos es uno de los referentes lúdicos de València, conocido y visitado por niños y adultos. En la muestra, que puede verse en el colgio hasta el 29 de noviembre, se exhiben esquemas, bocetos, maquetas y fotografías que ilustran los inicios, el "cómo se hizo" y la evolución de la escultura, inaugurada un 29 de diciembre de 1990 y que ha sido objeto de varias restauraciones.

El proyecto de creación del Parque Gulliver fue impulsado por el Ayuntamiento de València y de su diseño se encargaron el arquitecto Rafael Rivera, junto a Manolo Martín (uno de los grandes artistas falleros, fallecido en 2007) y el dibujante Sento Llobell.

A la inauguración han asistido profesionales del ámbito de la arquitectura, el arte, la política y el diseño, entre ellos la presidenta del Colegio de Arquitectos, Marina Sender, la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, y el exconseller de Industria, Turismo y Comercio de la Generalitat, Andrés García Reche, en su día principal valedor del Gulliver. El Gulliver forma parte del legado cultural de la ciudad y el colegio quiere divulgar a las nuevas generaciones su historia. Esta exposición se compone, además, de una selección de maquetas reales, paneles cronológicos, cajas de juegos para los más pequeños y una selección de videos recopilados de los años 90 en los que se puede observar cómo los medios de comunicación, entre ellos Levante-EMV, trasladaron la noticia de la apertura del parque a la ciudadanía.

Rehabilitaciones

Con esta exposición, el CTAV continúa la labor de conservación y difusión del patrimonio arquitectónico valenciano, apuntan sus responsables. En línea con otras iniciativas centradas en la arquitectura local, la exposición busca compartir el sentimiento de varias generaciones de valencianos que se han divertido actuando como los liliputienses del cuento de Jonathan Swift, añaden en el colegio, que considera la escultura del Gulliver de pieza "única" y anima a la ciudad a buscar propuestas tan exitosas y originales como lo fue la ideada por Rivera, Llobell y Martín para los tramos finales por hacer del Jardín del Turia.

Fruto del trabajo conjunto de Rivera, Marín y Llobell nació un parque infantil con forma de gigante, que recrea la escena del capitán Gulliver cuando tras el naufragio de su barco despertó en la playa de Liliput. El resultado fue una combinación pionera entre arquitectura, diseño urbano y arte fallero, una obra monumental de unos 70 metros de longitud y siete de altura, construida en fibra de vidrio, poliéster, hormigón y acero.

Con el paso del tiempo, el parque sufrió un desgaste por el uso intensivo y la exposición al sol y la humedad. Las inundaciones registradas en 2017 también ocasionaron graves daños en el parque. En 2023, el Ayuntamiento llevó a cabo una rehabilitación integral del parque: se reforzó la estructura, se repararon los toboganes y se renovó el pavimento, devolviéndole su colorido original. Tras su reapertura, el Gulliver volvió a convertirse en símbolo de la recuperación del espacio público y la memoria colectiva.