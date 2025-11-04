València inaugura el nuevo centro de mayores de El Pilar
Catalá asegura que el anterior gobierno quería un edificio de despachos
El nuevo Centro Socio Cultural de Mayores “El Pilar” ha abierto sus puertas en la ciudad coincidiendo con la 42 Semana de los Mayores y cumpliéndose así uno de los compromisos que asumió la alcaldesa de València, María José Catalá, con los vecinos y vecinas de El Pilar, que proponían un espacio para los mayores del barrio. “Desde hoy los mayores de El Pilar cuentan con un espacio vivo, abierto, luminoso, un lugar para compartir, aprender y disfrutar”, ha señalado Catalá en su visita a las instalaciones junto con la concejala de Bienestar Social y Mayores, Marta Torrado, y la población del barrio.
La primera edil ha recordado que “este espacio es la respuesta a una histórica demanda vecinal que asumimos como propia en la anterior legislatura y que me comprometí personalmente a hacer realidad cuando llegáramos al gobierno. Este edificio no estaba destinado a ser un centro para personas mayores sino que el anterior gobierno quería un edificio sólo de despachos, algo difícilmente comprensible, ya que en el barrio de El Pilar no existía un centro de estas características”.
Cinco años esperando
En este sentido, María José Catalá ha apuntado que “ha habido que esperar cinco años, pero hoy, por fin, es una realidad”. En el Centro Sociocultural de El Pilar se desarrollarán talleres, cursos y actividades pensadas para estimular la memoria, mantener la actividad y fomentar la creatividad. En la actualidad ya hay 65 mayores apuntados para realizar estas actividades y este Centro, que hoy comienza a funcionar, se suma a la red de 51 Centros de Personas Mayores que existe actualmente en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de València ha invertido 55.902 euros para habilitar y adecuar el nuevo espacio para los mayores, así como para dotarlo del mobiliario necesario.
En palabras de la alcaldesa “este es un espacio que se ha diseñado con una finalidad muy clara, la de promover la convivencia, la vitalidad y el bienestar integral de las personas mayores. Este es un lugar vivo y abierto, en el que cada persona va a encontrar motivos y oportunidades para compartir, para aprender y para disfrutar. Y por encima de todo, es una declaración de respeto hacia nuestros mayores”.
En la actualidad, uno de cada cinco valencianos es mayor de 65 años y para el Ayuntamiento es “una prioridad mejorar la atención que les brinda la administración, por lo que hemos duplicado el presupuesto del Servicio de Ayuda a Domicilio y lo hemos convertido en gratuito y seguimos trabajando en nuevos programas dirigidos a nuestros mayores”. El nuevo Centro Socio-Cultural de Mayores comparte edificio con la Oficina de Gestión de Servicios Sociales Domiciliarios y Dependencia.
