La protesta del taxi contra las VTC colapsa València

Unas 3.000 licencias de taxi estaban convocadas hoy a la protesta del taxi contra las VTC que operan en València, en concreto Uber y Cabify, para las que exigen una regulación menos laxa y controles más rigurosos. La manifestación cuenta con dos columnas, divididas en matrículas pares e impares, que han accedido al centro de la ciudad desde Avenida de Aragón y Pío XII.

La protesta está generando grandes retenciones en el centro de la ciudad y algunos momentos de tensión entre los conductores de vehículos privados que no estaban informados de la manifestación.

Las quejas de los taxistas

Javier Martínez lleva 19 años conduciendo su taxi y está indignado por la competencia desleal que ejercen las VTC. Dice que estás multinacionales apenas pagan impuestos, mientras sus conductores trabajan en una desregulación que apenas les procura derechos pero tampoco grandes cargas económicas (especialmente en el seguro). El conductor además lamenta que la inspección municipal no persiga las intromisiones de las VTC en espacios exclusivos para el taxi, como las estaciones o el aeropuerto, y critica su sistema de tarifas: "Funcionan con el algoritmo. Mientras nosotros estamos aquí protestando ellos te cobran el triple que un día normal".

Claudio Moreno

Pepe avanza al ralentí decenas de metros más atrás. Tiene puesta la televisión en la pantalla de su taxi, donde se cuenta la dimisión del president Mazón. Algunos de sus compañeros llevan pancartas contra el conseller Martínez Mus, a quién acusan de asfixiar al sector. "Ellos deberían estar circulando solo entre municipios, no deberían hacer urbano, pero nadie les dice nada y así estamos. Con una competencia brutal en desigualdad de condiciones", denuncia dentro de la protesta que a esta hora se dirige al ayuntamiento, para posteriormente encarar el trayecto a la Dirección General de Transporte.