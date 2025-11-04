València impulsa un programa de apoyo psicológico para 1.500 alumnos afectados por la dana

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha un nuevo programa de acompañamiento psicológico en las pedanías afectadas por la dana de 2024. En concreto, este nuevo proyecto se centra en atender a la comunidad educativa de La Torre, Horno de Alcedo y Castellar-L’Oliveral. El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida y del bienestar integral del alumnado, mediante la promoción de la salud mental, emocional y social.

“Para el Ayuntamiento de València, es fundamental estar al lado de nuestros niños y niñas, por ello incorporamos este nuevo programa de acompañamiento específico al servicio de atención psicológica que se viene prestando desde los primeros momentos”, ha señalado la concejala de Educación, Rocío Gil.

La intervención propuesta tiene un doble enfoque: por un lado, facilitar la recuperación y superación individual de las secuelas emocionales detectadas tras la trágica barrancada que en el término municipal de València se cobró la vida de 17 personas, y por otro, implementar un modelo de prevención y acompañamiento comunitario que favorezca la resiliencia, el fortalecimiento de factores de protección y la construcción de un entorno escolar seguro, saludable e inclusivo, que propicie el desarrollo integral del alumno.

Los centros educativos donde se realizará la intervención serán los siguientes: CEIP Padre Manjón, CEIP Horno de Alcedo, CEIP Castellar Oliveral, CEE Rosa Llácer, Colegio Trinitarias y el IES Ravatxol. “Queremos aprovechar esta oportunidad para impulsar la coordinación con el equipo docente y las familias, promoviendo una intervención educativa conjunta, coherente y orientada al bienestar de toda la comunidad educativa”, ha insistido la edil.

Entre los objetivos principales de la iniciativa destaca brindar apoyo emocional y psicológico al alumnado, proporcionar herramientas prácticas para la gestión emocional, la resolución de conflictos y la prevención de riesgos psicosociales, promover la implicación activa de todos los agentes de la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado.

No es la primera iniciativa orientada a proteger la salud mental que se ha puesto en marcha en las pedanías del sur. Tal como contó Levante-EMV, a finales de año el consistorio puso en marcha también un servicio de atención psicológica con intervenciones presenciales y telemáticas cada día en doble turno de mañana y tarde. Y se han dilatado durante meses porque la huella permanece imborrable.

En seis meses fueron atendidas unos 350 vecinos de las pedanías afectadas por la barrancada. Según el acuerdo suscrito con la Fundación Juan I. Muñoz Bastide, de las personas expuestas a desastres naturales hasta un 40% están sujetas a desarrollar algún tipo de problema de salud mental, desde estrés postraumático hasta ansiedad y depresión. En el caso concreto de los tres pueblos pedáneos afectados, las afecciones son amplias y van variando a medida que pasan los meses.

Por ejemplo, en los primeros días de noviembre hubo atenciones por el susto de haber perdido a familiares durante horas. Más adelante empezaron a aflorar casos de soledad no deseada. Una persona mayor que no sale de casa porque los comercios siguen cerrados, las calles están por limpiar y sus hijos se pasan el día trabajando. Un estudiante extranjero que sigue sobrepasado y no tiene amigos en quienes apoyarse. Ya en 2025, con la dana más lejos en el retrovisor, empezaron a predominar consultas no tan vinculadas al suceso, aunque persistió y persiste el miedo entre la población.