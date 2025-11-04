València rinde homenaje a sus centenarios: "Sois el corazón de la ciudad"

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de València ha acogido este martes el tradicional homenaje a las personas centenarias de la ciudad. Este año, la corporación municipal ha reconocido la experiencia y las historias personales de un total de 53 mujeres y hombres que ya han superado un siglo de vida. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha ejercido de anfitriona y ha destacado “la huella profunda que habéis dejado en quienes os rodean”.

“El de hoy también es un homenaje a todas vuestras familias. Hijos, nietos, bisnietos que han crecido y se han unido alrededor de vuestras enseñanzas y valores. Todo ellos y ellas han aprendido la importancia del esfuerzo, del valor de la familia, del amor por nuestra tierra y nuestra ciudad”, ha resaltado Catalá.

"La importancia de las pequeñas cosas"

“En tiempos en los que todo parece ir demasiado deprisa, vuestra forma de mirar la vida nos recuerda lo esencial: la importancia de las pequeñas cosas, del respeto, del esfuerzo y la solidaridad, y de mirar siempre adelante con esperanza”, ha afirmado la alcaldesa en un acto teñido de emoción. Las 53 personas centenarias han estado acompañadas por sus orgullosos familiares y por representantes de los cuatro grupos municipales que conforman la corporación municipal. En un siglo de vida los y las centanarias valencianos se han enfrentado y superado no pocas vicisitudes, desde la Guerra Civil hasta las riadas.

“Vosotros sois el corazón de Valencia. Habéis dado lo mejor de sí para levantar familias, barrios, negocios y sueños. Y quiero que sepáis que València cuenta con vosotros, porque una ciudad que cuida y escucha a sus mayores es una ciudad que mira al futuro con humanidad y con esperanza”, ha concluido María José Catalá.

El homenaje a los centenarios se incluye dentro de la programación de la 42º Semana de las Personas Mayores que arrancó este lunes con los reconocimientos “Els Nostres millors majors” a personas y entidades que se han destacado este año por su servicio al colectivo de ciudadanos y ciudadanas de más edad en diferentes ámbitos. Con esta semana dedicada a los mayores, el ayuntamiento busca dar visibilidad a las mujeres y hombres de más edad y estimular su presencia y su participación en la sociedad. El programa continuará hasta el próximo viernes, día 7, e incluirá propuestas como el certamen educativo intergeneracional “Abuelo/a, tengo algo que contarte”, encuentros de corales y rondallas, sesiones de cine, actuaciones musicales y actividades recreativas, como un tour turístico y un baile de clausura.