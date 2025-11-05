El Ayuntamiento de València concede licencia para el nuevo hospital del grupo Quirónsalud junto a la nueva Fe

El Ayuntamiento de València ha concedido la licencia de obras al grupo Quirónsalud para la construcción de un nuevo hospital en el número 128 de Ausias March, junto a la Nueva Fe, reforzando así el que ya se conoce como distrito sanitario de Quatre Carreres. Se trata de un hospital con 116 habitaciones individuales, 134 consultas, urgencias y todos los servicios de un gran hospital.

La licencia de obras se solicitó en noviembre del año pasado, hace casi un año, y se ha aprobado en la última Junta de Gobierno Local después de recibir por parte de los servicios municipales todos los informes favorables, incluidos los medioambientales. Previamente, se había procedido al cambio de uso de las distintas parcelas sobre las que asentará el hospital.

Una vez concedida la licencia, la mercantil IDCQ Inmuebles Hospitalarios S.L., tiene un plazo de seis meses para iniciar las obras y dos años para terminarlas. Fuentes del grupo Quirónsalud aseguran, no obstante, que los trabajos podrían comenzar antes de fin de año.

Sótanos y hasta cinco plantas

Según los términos de la licencia, además de las 116 habitaciones y 134 consultas, el nuevo hospital tendrá servicio de urgencias, 16 quirófanos, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Medicina Nuclear, cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, Unidad de Extracciones, Unidad de Diagnóstico por la Imagen, cuatro salas de endoscopias, etc., todo ello distribuido en tres plantas bajo rasante, una planta baja, una entreplanta y hasta cinco plantas sobre rasante.

En las plantas del sótano habrá un aparcamiento con 530 plazas, de las cuales 14 tendrán punto de recarga. También habrá aparcamiento para 351 bicicletas en el nivel de la vía pública.

En su conjunto, se trata de varios módulos comunicados entre sí, con una envergadura y singularidad propia de un gran hospital en una de las zonas de expansión de la ciudad y en el entorno de la Nueva Fe, que ha generado todo un distrito sanitario a su alrededor muy demandado por los grandes grupos sanitarios.

Por lo que respecta al interior, el inmueble está organizado con espacios al aire libre enfocados a la salud y la intimidad de los pacientes, un valor en alza en los nuevos recintos de salud.