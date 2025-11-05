Catalá ve "normal" que Feijóo y Abascal negocien al próximo presidente de la Generalitat

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ve "normal" que las direcciones nacionales del PP (Alberto Núnez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal) ahora mismo "aborden un tema tan transcendente" como es el presidente de una comunidad autonóma. Catalá, que venía siendo la candidata preferida por Génova para presidir la Generalitat, ha respondido así sobre su postura en relación a que sean las dos direcciones nacionales los que decidan el futuro presidente de los valencianos.

"Me parece supernatural que las direcciones nacionales hablen de esta cuestión", ha destacado la alcaldesa, para puntualizar a renglón seguido que "también Partido Popular de la Comunitat Valenciana se ha pronunciado en estos días". Se refería la alcaldesa al órdago lanzado por el PP valenciano para imponer al actual presidente de la Diputación de València y alcalde de Gabarda, Vicente Mompó, como relevo del recién dimitido Carlos Mazón, que seguirá como presidente en funciones hasta que PP y Vox pacten un nuevo presidente o, en caso contrario, se convoquen elecciones.

Pide "altura de miras" a Vox

En relación a las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, pidiendo "altura de miras" a Vox para pactar el gobierno valenciano, Catalá ha dicho que "quiero confiar" en que sea asi. Ha recordado la alcaldesa que el pacto de gobierno que alcanzaron PP y Vox en 2023 para la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat (posteriormente roto) "lo firmaron los partidos, no las personas". "El acuerdo se debe mantener", ha destacado. "En política es importante tener palabra; no se pueden tener principios sin tener palabra", ha incidido. Sobre las preferencias de Feijóo para que ella sea quien presida la Generalitat la alcaldesa ha insistido en su voluntad de seguir al frente del "cap i casal". Sobre la postura de Vox respecto a lo anterior, Catalá ha apuntado que "no creo necesario que se lo cuestionen" (si será candidata a presidir la Generalitat). "Soy y seguiré siendo alcaldesa mientras los valencianos quieran", ha recalcado durante la visita a las viviendas protegidas de alquiler asequible en construcción en la Fuente de San Luis.

Aunque en sus dos años de gobierno ha tenido que hacer frente a no pocas crisis con sus socios de gobierno de Vox, la alcaldesa ha dicho sentirse cómoda gobernando con los de Abascal. "Con la excepción de la zona de bajas emisiones no he tenido ningún problema para hablar, abordar y alcanzar acuerdos con Vox, a pesar de que tengo mis discrepancias". Sobre el relevo en la Generalitat ha asegurado que "lo vamos a hacer bien y rápido" aunque no ha querido entrar en la opción que negocian Feijóo y Abascal para que sea Juanfrán Pérez Llorca el nuevo presidente.