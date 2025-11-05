Nace el primer rinoceronte blanco en Bioparc València

“Tenemos un rinoceronte”, este grito de alegría, seguido de abrazos (y algunas lágrimas) del equipo técnico de Bioparc Valencia marca un hito en este parque de naturaleza. Tal y como señalaban los datos hormonales de la víspera y se confirmó durante la mañana, solo había una cosa que hacer, esperar. Pendientes de las pantallas que mostraban las imágenes del recinto interior, donde, por precaución, se había decidido que permaneciera la hembra primeriza, con cada movimiento de Kwanza se escuchaba un “ya viene”. El comportamiento inquieto evidenciaba las contracciones y se comenzó a observar la placenta. El paso de los minutos parecía horas y, como sucede en este primer instante de nuestra maravillosa naturaleza, llegó la vida.

Este martes por la tarde, en el 491 día de gestación, Bioparc Valencia vivió con toda la emoción y “en directo”, el nacimiento del primer rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum). Un acontecimiento que representa la esperanza para esta especie en peligro de extinción por la atroz caza furtiva para cortar el codiciado cuerno. Y un éxito para todo el personal que durante 18 años está trabajando y aplicando todos los conocimientos científicos y su experiencia en el Programa Internacional de Conservación de esta especie en el que participa el parque de animales.

La madre y el hijo en las instalaciones de Bioparc Valencia. / Levante-EMV

Desarrollo con noralidad

Tanto el parto como las primeras horas se están desarrollando con normalidad, la madre le presta todas las atenciones y el “bebé rinoceronte” se muestra vivaz, levantándose a los pocos minutos tras nacer y moviéndose, siguiendo su instinto, en busca del refugio y calor materno. Se prosigue con la vigilancia “a distancia” de forma no invasiva que ha posibilitado confirmar que amamantaba y especialistas en su cuidado solamente han accedido al espacio para aportar confort y comodidad, acopiando más paja y cualquier elemento necesario. Las primeras jornadas son cruciales y cabe aplicar la serenidad y máxima cautela propias de esta situación, manteniendo constantemente la guardia y los protocolos de supervisión de la evolución de madre y cría. Por el momento permanecerán en sus habitáculos, aguardando también la integración con el resto rinocerontes: Martín, el macho y padre de la cría, y las otras hembras, Nombula y Ami. Es importante hacer hincapié en la natural conducta del grupo formado en 2023, con una adecuada dinámica social materializada en cortejos y numerosas montas, con el resultado del primer embarazo y el feliz desenlace.

Con la luna

Un hecho que tampoco ha pasado desapercibido ha sido la proximidad del plenilunio. Si las analíticas han constatado la parte empírica, nuestro precioso satélite parece que ha vuelto a ser determinante pues, como ocurrió con la elefanta Makena (que este domingo cumplirá 3 años) y su nacimiento se produjo bajo el influjo de la luna llena. La posible influencia en los partos de los mamíferos también tuvo lugar con varias cebras, así que, sea o no “leyenda” ayer la luna de Valencia brillaba con fuerza anticipando la superluna de hoy, la más grande de todo este 2025.