El 99,2% de los locales de hostelería de València recicla el vidrio

La ciudad de València ha sido reconocida como uno de los municipios costeros más sostenibles de la Comunitat Valenciana al revalidar la Bandera Verde de Ecovidrio, la entidad que gestiona la recogida selectiva y el reciclaje de los envases de vidrio.

Este reconocimiento ambiental, recogido esta semana, corrobora “el firme compromiso de la ciudad que, durante el pasado verano, recogió más de 3.700 toneladas de envases de vidrio, con la implicación del 99,2% del sector de la hostelería local”, tal como ha indicado el concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina.

“Además –ha continuado el edil- en esta VI edición de la campaña #MovimientoBanderasVerdes, la ciudad también ha sido destacada por su labor de difusión y promoción de la iniciativa, contribuyendo a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje”.

Carlos Mundina ha recordado que esta campaña estival de Ecovidrio reconoce el esfuerzo de municipios y hosteleros en la recogida selectiva de envases de vidrio en zonas costeras, y ha concretado que en la presente edición la Comunitat Valenciana ha contado con la participación de 35 municipios y más de 3.400 hosteleros, logrando la recogida de casi 14.700 toneladas de vidrio. Con esta iniciativa se ha conseguido, por ejemplo, evitar la emisión de más de 8.500 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación más de 3.900 coches durante un año”.