Así son las primeras viviendas industrializadas y "pasivas" de alquiler asequible de València

Agosto de 2026. Esa es la fecha prevista para finalizar la construcción las primeras 86 viviendas protegidas de alquiler asequible industrializadas y energéticamente eficientes que habrá en València y que se están construyendo en tiempo récord en Turianova, el nuevo barrio de arquitectura en blanco y negro que crece a espaldas del Hospital La Fe de Malilla. Las viviendas se construyen con piezas prefabricadas como escaleras, fachadas y terrazas y se utilizan materiales aislantes que permitirán mantener una temperatura de 21 grado en invierno y 25 en verano con un consumo bajo de energía, según anuncia la promotora.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, han visitado este miércoles la promoción que promueve el Grupo Lobe. Estas viviendas son resultado del primer acuerdo de permuta de vivienda construida por suelo edificable firmado por el Ayuntamiento de València para ampliar el escaso parque público de vivienda de la capital, donde hay 4.000 personas en la lista de demandantes de vivienda asequible. Las nuevas viviendas se alquilarán por una media de 300 euros al mes, calculan fuentes de Urbanismo.

La previsión, según ha avanzado la alcaldesa, es que el año que viene puedan ser adjudicadas las 86 viviendas de alquiler asequible de Turianova. "Estamos muy satisfechos con esta operación de permuta, que es una operación para sacar suelo a la promoción e intentar generar vivienda protegida de forma ágil. Creemos que ha sido todo un éxito”, ha destacado la alcaldesa.

El ayuntamiento adquirió en mayo del año pasado el edificio de 86 viviendas en construcción a cambio de cuatro parcelas donde la promotora podrá construir y poner a la venta 400 viviendas protegidas. Las primeras 144 VPP de promoción privada pactadas en el acuerdo de permuta ya están en marcha y está previsto que se pongan a la venta en 2027.

Figuración de la nueva promoción de viviendas "pasivas" y eficientes de alquiler asequible / Grupo Lobe

La finca de viviendas de alquiler asequible de Turianova será el primer edificio público residencial de Valencia con certificación de viviendas "pasivas" ("passivhaus") que acredita que los pisos cumplen con criterios de eficiencia energética y confort, logrando un consumo energético muy bajo con una alta calidad del aire interior, han explicado en la visita los responsables del Grupo Lobe. La promoción dispondrá de pisos de hasta tres dormitorios con amplias terrazas, zonas comunes, un porche de entrada con aparcamiento para bicicletas, 99 plazas de garaje distribuidas en dos plantas subterráneas y 86 trasteros. Uno de los dos accesos principales del inmueble, enclavado en una superficie de 694 metros cuadrados, conectará con un vial peatonal público y una zona ajardinada.

Interior de los pisos eficientes de alquiler asequible de Turianova / G.L.

El barrio sin tiendas que no para de crecer

Turianova es una de las zonas de expansión urbana de València. Como ocurre en muchos barrios nuevos, carece de servicios básicos, lo que obliga a los vecinos a desplazarse a los barrios del entorno para hacer la compra, llevar a los niños al colegio o ir al médico. Y es que Turianova es un barrio donde no hay bajos comerciales ni tiendas, un déficit que se se espera quede compensado con la construcción en la gran pastilla de suelo terciario ubicada en el extremo Este del sector del centro comercial y de ocio Infinity que ya tiene concedida la licencia de obras del ayuntamiento, pero donde no se ve aún movimiento. Tras meses de reivindicaciones, los vecinos disponen ya de transporte público (L8) hasta el centro de la capital.

Como informó Levante-EMV, el promotor de Cartagena Tomás Olivo ha comprado por cerca de sesenta millones de euros la pastilla de suelo y el proyecto del ciado centro comercial de Turianova, el barrio de nueva construcción que destaca por su arquitectura en blanco y negro promovido por AQ Acentor. Infinity, se anuncia, será el mayor centro comercial en una ciudad que está en desarrollo en Europa. La inversión total que Olivo va a cometer en el proyecto es de 400 millones. Será un centro comercial y de ocio, formado por zonas comunes y 222 locales situados plantas semisótano, baja, primera y segunda. Además, cabe destacar dos plantas de aparcamiento.

La alcaldesa ha dado cifras de inversión en vivienda comparándolas con las del anterior gobierno progresista. Ha asegurado que su gobierno ha destinado 2,9 millones de euros cada mes a vivienda, mientras que el ejecutivo anterior invertía 199.000 euros al mes. "Hemos pasado de 19,1 millones euros en ocho años del anterior gobierno a los 103,7 millones que invertiremos en tres años en políticas de vivienda pública”.

El portavoz socialista, Borja Sanjuan, por su parte exige a Catalá que utilice los fondos Feder para construir vivienda pública después de la decisión de Europa de autorizar esta posibilidad por primera vez en la historia. "València no puede perder esa oportunidad porque la Generalitat esté paralizada o porque su alcaldesa esté más pendiente de su futuro político que de solucionar los problemas que tiene la ciudad. Por eso, queremos exigirle al ayuntamiento que le diga a la Generalitat que reorganice de forma inmediata los fondos de desarrollo para construir vivienda pública en la ciudad de València", ha señalado.