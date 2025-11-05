Vicente Barrera (Vox): "Mi candidatura a la alcaldía de València no está encima de la mesa"

La legislatura municipal encara su segundo tramo con los grupos del Ayuntamiento de València asediados por la rumorología. El PSPV ya movió ficha y situó a Pilar Bernabé como candidata para los comicios de 2027. El PP está en plena reconstrucción y tras la renuncia de Mazón suena Catalá como una de las opciones –la favorita de Génova– para reemplazar al president. Ella pide “prudencia”. En Compromís falta ver si Mónica Oltra da el paso que algunos le reclaman. Y en Vox lleva semanas sonando el nombre de Vicente Barrera como candidato de peso para gobernar la tercera ciudad de España.

El expresidente de la Generalitat acaba de ser designado presidente provincial de Vox en València, a donde llega con el encargo de coser el partido tras un mandato de Ignacio Gil Lázaro marcado, en su última fase, por el goteo de bajas en municipios importantes como Torrent, Náquera, Bétera o Almassora. Pero tal como contó Levante-EMV, diversas fuentes apuntan a que este movimiento no solo sería de reconstrucción orgánica, un “proceso de relevo general” según el comunicado difundido por Vox, sino que también buscaría colocar al extorero en el mayor escaparate del que disponen los voxistas para impulsar su posible candidatura a la alcaldía de València en 2027.

Los de Abascal tienen cuatro concejales en la ciudad y Barrera ocupa el número siete en la lista municipal. Bastaría con que un edil renuncie a su acta y los otros dos candidatos que figuran por delante, Daniel Calabuig y Pilar Moral, no entorpezcan la operación. Pero ahora la operación alcanzaría una segunda dimensión: Vox tiene la llave de la Generalitat y podría imponer a Catalá despejándose así el camino hacia la alcaldía. Con todo, Juanfran Pérez Llorca sigue siendo el favorito para asumir el gobierno autonómico de forma interina.

Preguntado sobre su candidatura a la alcaldía, Vicente Barrera ataja la posibilidad y habla de “especulaciones”. “A mí se me ha pedido por parte de mi partido que me ponga al frente de la labor orgánica que representa la presidencia de Vox en la provincia de Valencia. De nada se ha hablado por parte de mi partido ni por la mía referente a ir en ninguna lista o candidatura”, afirma a este periódico el exconseller de Cultura.

“Faltan dos años y ese tema no está encima de la mesa ni por parte de Vox ni por la mía. Y por supuesto la carambola de que dimitieran personas que iban por delante de mí en la lista de Vox al Ayuntamiento de Valencia para que yo acabara siendo concejal es algo que mi partido nunca ha planteado y que además yo nunca hubiera aceptado”, continúa Barrera. “Esas ambiciones de poder y de ocupar un cargo público al coste que sea, pasando por encima de quien haga falta o incluso tratando burdamente de burlar a la Justicia se lo dejamos al PSOE. Para muestra un botón: el candidato procesado de Extremadura, el señor Miguel Ángel Gallardo y el jefe de la trama, el señor Pedro Sánchez”.

Más allá de la operación para entrar ya en el gobierno municipal a costa de otro concejal, Barrera también entra en las quinielas de su partido en el escalón autonómico, donde ya tuvo responsabilidad institucional hasta que la dirección nacional rompió los pactos con el PP, obligándole a dimitir. ¿Sería candidato a la Generalitat en caso de adelanto electoral? “Es algo que a mí no me compete, pues mi única responsabilidad es orgánica. Será la dirección política quien deberá en su caso negociar y decidir, responsabilidad en la que ni estoy ni voy a estar”, dice sin llegar a descartar una candidatura impulsada desde Bambú.