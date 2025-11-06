La CHJ incluye en su plan frente a riadas las obras para proteger las pedanías del sur de València

El texto definitivo del Plan de Resiliencia Frente a Inundaciones de la Comunitat Valenciana de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que se presentó el pasado verano incluye las obras de protección para las pedanías del sur de València que propuso el "cap i casal". Así lo ha explicado el concejal del Ciclo del Agua del Ayuntamiento de València, Carlos Mundina, quien ha convocado una rueda de prensa este jueves no para informar del logro sino para mostrar su enfado por el hecho de que la CHJ no les haya notificado que les dan la razón y aceptan sus propuestas.

El organismo que dirige Miguel Polo ha respondido que este plan se sometió a información pública desde el 23 de junio al 23 de julio de 2025 y en este periodo "se recibieron más de un centenar de alegaciones, aportaciones y sugerencias que en su mayor parte han sido analizadas e incorporadas en la versión final del plan". En los próximos días, añaden las fuentes de la CHJ consultadas, "se dará una respuesta individualizada a todos los alegantes sobre el contenido final del plan en relación con sus aportaciones".

Las alegaciones del Ayuntamiento de València que el ministerio ha aceptado contemplan varias obras propuestas por el "cap i casal" para mejorar por una lado la protección de sus pedanías y por otro para que se ponga fecha y presupuesto a la ampliación del nuevo cauce del Turia, que se incluyó en el documento inicial, aunque sin un cronograma concreto, a diferencia, de otras infraestructuras como la conexión de los barrancos del Poyo y la Saleta con el plan sur, que si está prevista para 2026.

Balsas de contención y muros permeables

La versión definitiva del plan de resiliencia incluye asi la propuesta de construir dos balsas de recogida de agua en La Torre para derivar el agua al nuevo cauce. También se ha aceptado la prolongación del canal de desagüe de Forn d'Alcedo en el tramo de Castellar-Oliveral hasta el mar. Con la prolongación de este canal se solventaría el drenaje de Forn d'Alcedo, donde el nudo de las carreteras de la V-30 y la pista de Silla generan gran acumulación de agua, y mejoraría la protección de Castellar-Oliveral.

Además el ministerio también acepta hacer más permeable el muro ferroviario que provocó las inundaciones por efecto barrera en la pedanía de La Torre.