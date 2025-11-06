Promueven el camino del Santo Grial con final en la catedral de València

La Asociación Cultural El Camino del Santo Grial ha puesto en marcha diferentes iniciativas para difundir y promover el peregrinaje por los 159 municipios, pedanías y enclaves que conforman el itinerario español del Camino del Santo Grial de Aragón a Valencia, con el arranque del III Año Santo Jubilar del Santo Cáliz, concedido por la Santa Sede en 2015 y que empezó el pasado jueves 30 de octubre. Un itinerario que en la provincia de Valencia atraviesa 18 municipios y en la de Castellón 12, sumando 100 kilómetros en ambas provincias y más de 600 a lo largo del itinerario español del camino, que empieza en la provincia de Huesca.

Asimismo, la asociación ya ha contactado con los diferentes ayuntamientos, entidades y colectivos, que forman parte del itinerario en sus diferentes municipios, etapas y emplazamientos, para facilitar la coordinación local, al tiempo que transmitir las condiciones establecidas por la Catedral de Valencia para garantizar la atención al peregrino en su llegada a la Seo.

De hecho, la Catedral ha definido un protocolo específico para recibir a los peregrinos que hayan realizado El Camino del Santo Grial y deseen acceder a la Capilla del Santo Cáliz con el sello de la Catedral en la credencial de peregrinación.

Cómo firmar la credencial

Para ello, deberán anunciar previamente su llegada escribiendo a patrimonio@catedralvalencia.es. Una vez en València, podrán acudir al Centro de Atención al Peregrino de la calle Barchilla, en las inmediaciones de la catedral , y presentar su credencial con al menos un cuño de alguna de las etapas del camino realizadas. Allí recibirán el sello catedralicio y podrán acceder gratuitamente a la Capilla del Santo Cáliz, donde culminarán su camino con oración y obtendrán la indulgencia plenaria.

Además, la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial entregará un diploma acreditativo a quienes realicen el trayecto a pie, a caballo o en bicicleta desde al menos la localidad de Albentosa, situada en la provincia de Teruel, para hermanar ambas comunidades autónomas.

Oportunidad para los municipios

La asociación asegura que formar parte de El Camino representa para los municipios de Valencia una oportunidad de posicionamiento cultural y de desarrollo local. “Este itinerario, en proceso de ser reconocido oficialmente como "Itinerario Cultural Europeo" del Consejo de Europa, permitirá a las localidades implicadas aumentar su visibilidad internacional al integrarse en una red europea de peregrinación junto a destinos como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela”, explican desde el colectivo.

Por ello, subrayan la necesidad de reforzar la campaña informativa en la provincia y coordinar acciones con entidades locales para garantizar la acogida de peregrinos y visibilizar el valor cultural, espiritual y turístico del itinerario

Asimismo, remarcan que favorecerá el impulso de la regeneración del territorio de los municipios por donde pasa, atrayendo visitantes solidarios que valoran el patrimonio local y la sostenibilidad, ya que forma parte de la Red Mundial de Rutas Inteligentes, Solidarias y Regenerativas.

En este contexto, aseguran que “esta dinámica contribuirá a la dinamización social y económica de los municipios, mediante la interacción con los residentes y la prestación de servicios de acogida, restauración, alojamiento y comercio vinculado al peregrinaje”.

València, punto clave en el Camino

La provincia de València constituye el destino final y espiritual de El Camino del Santo Grial, al albergar desde 1437 la reliquia venerada como el Santo Cáliz de la Última Cena en la Catedral de València.

Con toda probabilidad el Santo Cáliz llegó a la ciudad con Margarita de Prades, legítima heredera del tesoro real de Martín I el Humano, quien lo había custodiado en su capilla del Palacio Real de Zaragoza. Bajo mandato del rey Alfonso el Magnánimo, es depositado el 18 de marzo de 1437 en la Catedral de Valencia. Desde entonces, Valencia se convirtió en custodio oficial del Santo Cáliz y en epicentro de su veneración, siendo visitado por papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI, y reconocido como símbolo universal de paz y conocimiento.

Municipios por los que pasa el Camino en la provincia de Valencia

Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Torres Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Sagunt, Port de Sagunt, Puçol, El Puig de Santa Maria, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Emperador, Albalat dels Sorells, Meliana, Almàssera, Alboraia, Tavernes blanques y València.

Municipios por los que pasa el Camino en la provincia de Castellón

Barracas, Pina de Montalgrao, Caudiel, Benafer, Jérica, Navajas, Altura, Segorbe, Geldo, Villatorcas, Soneja y Sot de Ferrer.