Desalojan La Cigüeña por un falso olor a gas

El servicio de Bomberos de València ha procedido esta tarde al desalojo de La Cigüeña, edificio que alberga la Conselleria de Emergencias, ante el fuerte olor a gas que se ha extendido por sus dependencias. También se ha desalojado el edificio que hay al lado y que también alberga servicios administrativos. No obstante, poco después se ha podido comprobar que se trataba de un olor a alcantarilla procedente de unas obras cercanas, por lo que se ha levantado la alerta y se ha vuelto a la normalidad.

Según fuentes municipales, a primera hora de la tarde, cuando quedaban pocos funcionarios en el edificio, estos han detectado un fuerte olor que parecía gas. Inmediatamente han llamado a los bomberos y se ha procedido al desalojo de todos los trabajadores, tanto de la conselleria como del edificio contiguo. No obstante, se han hecho las mediciones oportunas y se ha comprobado que no se trataba de gas, sino de olores procedentes de unas obras de alcantarillado que se están realizando en las inmediaciones.

Así las cosas, se ha levantado la alarma y se ha vuelto a la normalidad sin más incidencia que el propio desalojo.

Hasta ayer mismo La Cigüeña era el espacio donde trabajaba el vicepresidente Francisco José Gan Pampols, que ya ha dejado el cargo. En esta ocasión quien ha supervisado las operaciones ha sido el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.