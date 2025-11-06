Expertos y vecinos critican el fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: "No se creen sus beneficios"

La no aprobación de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones en València sigue generando reacciones una semana después de que Vox cambiara su postura y tumbara la limitación a los coches contaminantes. Mientras PP y PSPV intentan acercar posturas para desbloquear el proyecto –sus posturas se mantienen antagónicas–, expertos y vecinos critican la deriva política y social del asunto.

El portavoz de València Per l'Aire, José Manuel Felisi, considera “incoherente” que Vox consiguiera fijar sus propias condiciones para la Zona de Bajas Emisiones de València, “ya no de mínimos sino directamente ridícula”, y aún así la tumbara en el último trámite. “Ellos consiguieron su objetivo, que era tener una ZBE inútil, sin impacto. No se sostiene que después de imponer sus términos al PP decidan no aprobarla”, argumenta.

El experto de la plataforma social explica que la ordenanza diseñada por los socios del gobierno municipal carecía de contenido efectivo pero sí estaba perfectamente estructurada para evitar un varapalo en los juzgados. “Nosotros para denunciarla teníamos que hacer muchos encajes. Pensábamos que hubiéramos ganado, pero nos hubiese costado mucha energía, dinero y tiempo”, asegura Felisi.

En cuanto al posicionamiento del colectivo integrado por asociaciones vecinales, de salud, urbanismo, Ampas o expertos en medio ambiente, el portavoz dice que la sensación es contradictoria: “Estamos noqueados. Realmente nos parece bien que no salga adelante esta pantomima de ZBE y a cambio se trabaje en una herramienta efectiva, pero nos sorprende tener que estar contentos porque la tumbe un negacionista. Es una postura agridulce y seguimos gestionando esa paradoja".

La paradoja, además, de celebrar que València se quede como estaba en un escenario que requiere muchos retoques. “La calidad del aire está empeorando desde que se ha abierto la mano a que cada uno se mueva como quiera. En la ciudad ha aumentado el tráfico y en consecuencia ha empeorado la calidad del aire. Los datos se trabajan en ciclos anuales, pero podemos adelantar que los resultados en diciembre no serán buenos”, adelanta Felisi atendiendo a algunos medidores, como el situado en Avenida del Cid, que ya rozan el límite de la contaminación asumible.

Y sobre el tema de actualidad municipal más comentado en los últimos días –sin mencionar la sucesión a la Generalitat– también se ha posicionado la Federación de Asociaciones Vecinales de València, quienes resumen el fiasco de la ZBE en tres claves. “La delimitación de la Zona de Bajas Emisiones nos parece de mínimos, pues por ejemplo la zona portuaria debería estar también en las zonas recogidas por su enorme tráfico y por ser un agente altamente contaminante”, dicen en primer lugar. "Por otra parte, es una lástima que por problemas intestinos la ciudad pierda una partida tan importante", añaden fuentes de la federación de asociaciones. "El problema de fondo es no creer en los beneficios para la salud de poner límites a las emisiones descontroladas", concluyen las mismas fuentes.

La negociación de PP y PSPV sigue estancada

Dentro del seguimiento diario que PP, PSPV y Compromís hacen del tema, la alcaldesa María José Catalá explicó ayer que continúan las negociaciones para aprobar la ordenanza reguladora, pero dudó de que los socialistas quisieran “alcanzar un acuerdo”. Los socialistas, por su parte, apuntaron que la primera edil "no tiene ninguna intención real de negociar una ordenanza de ZBE que contribuya a reducir la contaminación que sufren los barrios" de la ciudad. Y desde Compromís, el otro partido que está fuera del gobierno que integran PP y Vox, lamentaron que Catalá trate "de responsabilizar a la oposición de su fracaso con la ZBE".

"Creo que lo que no se puede es negociar una ordenanza concreta, que es un texto legal y una ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones incorporando otros proyectos urbanos", dijo Catalá en alusión a la condición vinculada al Corredor Verde que puso el PSPV para apoyar esa norma. Los socialistas apuntaron como una de las condiciones que ese Corredor Verde quede libre de coches. "No tiene sentido incorporar otras circunstancias. En ninguna cabeza cabe que puedan incorporarse al texto legal de una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones" que "tiene unas premisas: etiquetas, vehículos, antigüedad, cronograma y territorio", remarcó la primera edil.

Por parte del PSPV, la edil María Pérez manifestó que "es mentira" que Catalá "esté negociando nada como dice porque ya ha tomado una decisión: prefiere que los valencianos pierdan 115 millones y sufran un aire contaminado para poder seguir cortejando a Vox y mantener vivas sus aspiraciones a la Generalitat". "O lo que es lo mismo, pretende que todos los valencianos paguen el precio de sus ambiciones políticas", dijo en un comunicado.

Pérez señaló que "ha pasado más de una semana desde el último pleno" y ha aseverado que el PP no ha presentado a los socialistas "ninguna alternativa" para "intentar llegar a un acuerdo". "No es cierto, como decía Catalá esta mañana, que actualmente estemos en conversaciones. No solo no lo están peleando sino que parece que haya renunciado a seguir buscando una solución que permita que los valencianos mejoren su salud y evite que pierdan 115 millones", aseguró.

Desde Compromís, su portavoz en el consistorio, Papi Robles, preguntó "qué está haciendo Catalá con la ZBE, quién gobierna València" y si "la gobierna el PP con Catalá al frente u otras personas". "La estamos escuchando decir que si la ZBE no sale adelante es culpa de la oposición, cuando eso es una acción directamente del gobierno de Catalá", subrayó.