La Federación Vecinal inicia una campaña para que las comunidades de propietarios rechacen los apartamentos turísticos

"Ante la falta de eficacia de las medidas del Ayuntamiento de València para perseguir la actividad ilegal de los apartamentos turísticos que siguen invadiendo viviendas y bajos comerciales, ante la incertidumbre del desastre de registro público de la Generalitat Valenciana en el que no hay ni el 80% de la oferta real registrada", la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) propondrá a todas las asociaciones vecinales de la ciudad desplegar una campaña informativa en todos los barrios para explicar los recientes cambios en la Ley de la Propiedad Horizontal que facultan a las comunidades de propietarios a prohibir el alojamiento turístico en la finca.

Con un cartel como reclamo que representa lo buzones de los vecinos de cualquier edificio en el que los nombres de los residentes son sustituidos por números de habitación, la FAAVV presentará este viernes por la tarde en el plenario de asociaciones vecinales una invitación a organizar encuentros con vecinos para explicar los nuevos derechos que les asisten y el procedimiento para prohibir la actividad en su comunidad.

"En un momento en que los efectos del turismo intensivo sobre los barrios y sus comunidades se han vuelto insostenibles, se ha aprobado un cambio legislativo clave que pone una herramienta nueva y poderosa en manos de las personas que viven en estos barrios: el derecho colectivo a decidir sobre la presencia de viviendas turísticas en su edificio", explican.

Cambio legislativo

Desde el 3 de abril de 2025, transformar una vivienda o adaptar un bajo para dedicarlo al alojamiento turístico, deberán obtener la conformidad de 3/5 partes de las comunidades de propietarios. Las comunidades pueden anticiparse y prohibir legalmente la instalación de nuevos pisos turísticos en sus fincas, siempre que obtengan el respaldo de tres quintas partes de las cuotas de participación y propietarios. "Es un hito legislativo que convierte la organización vecinal en poder legal efectivo", entienden.

Una norma deconocida

Según la federación vecinal, "en los barrios se constata que la actividad de los apartamentos turísticos no cesa y, a pesar de los periódicos anuncios de cierres y supuestas inspecciones, el número de alojamientos no deja de crecer en las plataformas". Además, "ahora nos enfrentamos a las palmarias contradicciones entre la normativa de la Generalitat que legaliza lo que el PGOU prohíbe, pues nos encontramos con apartamentos turísticos legalizados al figurar en el registro de la Generalitat pero que incumplen las incompatibilidades que establece la normativa urbanística vigente".

Esto ha genberado "una enorme incertidumbre entre los vecinos, pues ni el Ayuntamiento explica a quién y cómo concede licencia de actividad a pesar de la moratoria, ni la Generalitat aclara actualizando un registro obsoleto". A su juicio, por tanto, "es necesario que los vecinos conozcan y debatan lo que está pasando, que sepan cuáles son sus derechos y tomen cartas en el asunto".