Iberdrola, el Ayuntamiento de València y la catedral iluminan el Micalet en el año jubilar del Santo Cáliz

El Ayuntamiento de València, la Fundación Iberdrola y el Cabildo de la Catedral han acordado poner en marcha un plan de iluminación ornamental de la Catedral y de la torre campanario del Micalet, con motivo de la celebración en la ciudad del tercer año jubilar del Santo Cáliz. La corporación municipal ha mostrado su total implicación en esta conmemoración religiosa, “a través de diferentes actuaciones que contribuyan a dar mayor empaque y relevancia a tan importante acontecimiento, que convertirá a la ciudad en un referente nacional e internacional”, tal como recoge el texto de la propuesta que tiene previsto aprobar este viernes la Junta de Gobierno Local.

La colaboración entre las tres entidades se plasmará en un convenio que firmará en los próximos días la alcaldesa de València, María José Catalá, junto con Vicente Fontestad, deán del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María de Valencia, y un representante de la Fundación Iberdrola. El Ayuntamiento considera que la ciudad de València dispone de un importante patrimonio arquitectónico que debe ser objeto de especial atención, ya que muestra a vecinos y visitantes el transcurso de la historia de la ciudad, a través de sus monumentos y edificios emblemáticos entre los que se encuentran en gran medida los de carácter religioso.

Precedente

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, la alcaldesa, María José Catalá; el arzobispo, Enrique Benavent; y el presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, firmaron un protocolo de intenciones como paso previo a la rúbrica del convenio. “La Iglesia ha conservado, cuidado y abierto al mundo algunos de los espacios más bellos, más simbólicos y más inspiradores de València pero también por la aportación al arte y la cultura desde tiempos inmemoriales”, afirmó Catalá.

Para la alcaldesa, “la Catedral y el Miguelete son dos iconos emblemáticos, estimados, reconocibles e inseparables de nuestra ciudad, nuestra historia y nuestra identidad colectiva. Definen la silueta urbana y han sido una referencia desde su construcción”. Catalá considera que “el nuevo alumbrado no solo será una mejora técnica y sostenible asociada a tecnologías de bajo consumo energético, mejorará la experiencia visual y será también una nueva forma de mirar y de atraer miradas porque, al hacerlo, damos vida a los símbolos que construyen nuestra identidad y contribuirá a realzar el conjunto que se crea con el Centro de Interpretación del Santo Cáliz”.

Redacción del proyecto técnico

Fundación Iberdrola España se encargará de la redacción del proyecto técnico, la dirección facultativa del mismo, la adquisición de las nuevas luminarias de tecnología LED necesarias para la iluminación de la torre del Micalet y del exterior de la Catedral de València, así como su instalación y suministro. Esta colaboración entre las tres instituciones, que concluirá el 30 de julio de 2026, quedará reflejada mediante la confección de una placa conmemorativa, que deberá estar exhibida en un lugar visible por un plazo mínimo de cinco años.

El Ayuntamiento de València y el Cabildo catedralicio se harán cargo, en sus respectivas competencias, de publicitar la colaboración de Fundación Iberdrola y de tramitar todas las autorizaciones necesarias para ejecutar el plan de iluminación ornamental, además de asumir la propiedad y el mantenimiento de las luminarias y materiales instalados.

La Fundación Iberdrola España tiene como objetivos, entre otros, la promoción, difusión y apoyo al conocimiento, la investigación y la cultura, así como realizar o apoyar iniciativas de todo tipo de promoción y difusión de actividades culturales que sean conducentes a propiciar un desarrollo cultural y de conocimientos integral, con particular incidencia en el desarrollo energético sostenible.