València convertirá en vivienda pública edificios municipales sin uso

La Concejalía de Patrimonio, con Juanma Badenas (Vox) al frente, va a presentar una moción para comenzar a explorar todas aquellas propiedades municipales que podrían convertirse en viviendas para poner a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad y seguir incrementando el parque de viviendas públicas. Para ello, se van a implementar medidas para que todas estas propiedades puedan convertirse en vivienda para las familias. En el inventario de patrimonio municipal de València hay más de 4.400 bienes, desde parques, colegios y cementerios hasta solares, alquerías, aparcamientos y monumentos, entre ellos, varios palacetes. En la categoría de "edificios y locales públicos" hay inscritos 270 inmuebles. El ayuntamiento tiene cedidos muchos locales a entidades ciudadanas y sociales.

El concejal de Patrimonio, Juanma Badenas, está preparando ya una moción impulsora para el próximo pleno para activar este plan que permita conocer que propiedades puedan convertirse en viviendas. “Debemos, desde todas las concejalías, trabajar en dar respuesta, aunque la competencia directa es del Estado y de la Generalitat, para que los valencianos y valencianas puedan acceder a una vivienda digna. Con medidas como está podemos contribuir a este objetivo”, ha explicado Badenas.

Asimismo, Badenas ha asegurado que “la Constitución española de 1978 establece como un principio rector de la política social y económica, dirigido como prestación positiva del Estado del Bienestar, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47) siendo sus destinatarios, obviamente, todos los ciudadanos españoles. Este principio constitucional está recogido, asimismo, en la normativa sectorial de la Generalitat Valenciana, en la ley 8/2004, de 20 de octubre y en la ley de la Función Social de la Vivienda, 2/2017, de 3 de febrero”.

Cantidad considerable de propiedades

“Pese a ser una competencia, asignada estatutariamente a la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València, resulta ser propietario de una considerable cantidad de inmuebles, pisos, bajos, etc., que constituyen el patrimonio inmobiliario de la corporación y que pueden y deben ser puestos en el valor que su uso como residencia para las familias, permitirá el desarrollo de los proyectos de vida que los ciudadanos decidan para sí”.

De este modo, el concejal Delegado de Patrimonio ha propuesto que, “de forma coordinada con las concejalías que ostentan competencias concurrentes sobre el patrimonio inmobiliario de este Ayuntamiento, se implementen las medidas que resulten necesarias para poner en valor de uso como residencias familiares aquellos inmuebles, pisos y bajos, principalmente, que forman parte del patrimonio municipal y no se encuentren estrictamente adscritos a los servicios públicos municipales, y se facilite así su conversión en viviendas dignas para la ciudadanía”.