El bando fallero prohíbe las verbenas en tres comisiones del casco histórico y recomienda no hacerlas a toda Ciutat Vella y Russafa

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el Bando Fallero que establece las normas que regularán las Fallas de 2026. “Este acuerdo, adoptado con tres meses de antelación con respecto al año pasado para agilizar la planificación y la tramitación de permisos, pretende facilitar el desarrollo de estas fiestas y garantizar la conviviencia ciudadana y el equilibrio entre la celebración y el respeto al entorno urbano y patrimonial de la ciudad”, tal como ha asegurado el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester.

Este bando, que recoge permisos y restricciones que se aplicarán con motivo de las fiestas falleras, incluye novedades relacionadas, por ejemplo, con la celebración de verbenas populares en la vía pública, que se podrán realizar entre el día 7 y 14 de marzo, y del 16 al 18 de marzo, con caracter vespertino o nocturno, salvo que la asamblea de presidentes determine otros días, pero en ningún caso podrán ser más de 5 días.

“Si bien, el Ayuntamiento recomienda a las comisiones falleras de Ciutat Vella y a las que que se encuentran en el entorno de edificios monumentales y de Russafa que realicen sus verbenas en horario vespertino”, ha puntualizado el edil, quien también ha destacado que las comisiones falleras de Llanterna-Na Robella-Avenida de l’Oeste, Mercat Central y Plaza del Patriarca únicamente podrán realizar sus verbenas en horario vespertino”.

El concejal, que ha recordado que la primera de estas comisiones ya realizaba verbenas vespertinas y que la segunda no celebraba verbenas, ha explicado que “el Ayuntamiento se ha reunido con estas tres comisiones para argumentarles esta decisión y que en Fallas se realizará una vigilancia especial para evitar verbenas ilegales”. “Por supuesto –ha añadido- no se podrán realizar verbenas vespertinas y nocturnas en un mismo día, y en cualquier caso estas tendrá que mantener los niveles sonoros ya permitidos el año pasado y las comisiones tendrán la obligación de instalar aseos portátiles”

Montaje de carpas y monumentos falleros

El Bando Fallero también regula otras actividades organizadas por las comisiones falleras, entre el 22 de febrero (Crida) y del 7 al 19 de marzo. En este período se llevará a cabo el traslado y acopio en las calles de las piezas de los monumentos, permitido desde el 5 de marzo para las secciones de especial y primera, y desde el 8 de marzo para el resto; y la instalación de carpas, autorizada del 6 al 21 de marzo, con excepciones en función de su ubicación ( el día 4 en los solares) o del censo de la comisión.

Por lo que respecta a la apertura de mercadillos y buñolerías, el bando indica estas instalaciones mantendrán una altura máxima de tres metros y no podrán contar con mesas ni terrazas, y recomienda que se agrupen los puestos de venta de alimentos para optimizar el uso de agua potable.

En materia de pirotecnia, el Ayuntamiento recomienda, “para respetar el descanso vecinal y el bienestar animal”, evitar el disparo de artificios entre las 9:00 y las 10:00 y entre las 15:00 y las 17:00, salvo excepciones, y prohibe su uso en el Jardín del Turia y en zonas de juegos infantiles. Además, se han fijado nuevas distancias mínimas de seguridad según la categoría de los artificios.

Seguridad y accesibilidad a los actos y obras en la vía pública

Santiago Ballester ha destacado que el documento aprobado hoy por el ejecutivo local también incluye requerimientos especiales de seguridad. En este sentido, como novedad, el consistorio ha establecido que la calle de San Ferran será una vía de evacuación para las mascletàs. “Durante el espectáculo pirotécnico estará libre, sin público, sin aparcamientos ni mesas ni sillas y debidamente acotada para utilizar para la evacuación del público en caso de necesidad”, ha explicado.

El Ayuntamiento también habilitará aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad para reducir el tráfico en el centro, y modificará las normas del estacionamiento regulado en la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA): la zona azul quedará suspendida, la naranja se reservará, en exclusiva, para residentes y la verde mantendrá funcionamiento habitual.

Asimismo, con el fin de garantizar la accesibilidad, el Ayuntamiento reservará espacios para personas con diversidad funcional en los principales actos falleros, como las mascletaes de la plaza de L’Ajutament y los castillos de fuegos artificiales en L’Albereda.

Por otra parte, por seguridad y ante la necesidad de que las calles estén despejadas para las numerosas actividades festivas, el bando establece que las obras en la vía pública quedarán prohibidas del 7 al 19 de marzo, “salvo casos urgentes o imposibles de paralizar”. Los trabajos de urbanización de César Giorgeta y Pérez Galdós se suspendarán del 13 al 22 de marzo y se reanudarán el lunes 23 de marzo.