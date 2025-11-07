Catalá presenta, con apoyo de Vox, un presupuesto de récord para 2026 con 1.210 millones

La concejala de Hacienda, María José Ferrer Sansegundo, ha presentado este viernes los Presupuestos Municipales de 20026, nuevamente con cifra récord y aprobado "por unanimidad", esto es con apoyo, de Vox, algo que ha valorado la responsable de las cuentas municipales. "Hay que seguir en este camino" ha apuntado Sansegundo en un contexto de nuevas turbulencias en el gobierno del PP de María José Catalá por la falta de apoyo de los socios del gobierno de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que pone en riesgo más de cien millones de euros de ayudas de la Unión Europea. El presupuesto del próximo año asciende a 1.210 millones de euros, 40 más que el de este año (un 3,3% más), con 186 millones de inversiones reales, 20 millones más que este año.

Sansegundo ha valorado el apoyo de los socios de gobierno de Vox a las cuentas municipales, pero no ha querido aclarar los reparos o condiciones que han puesto los de Santiago Abascal, con quien la dirección nacional del PP trata de alcanzar un acuerdo para nombrar al sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Ha recalcado a este respecto que el apoyo de Vox "no forma parte de ninguna estrategia". Para Sansegundo lo importante es que "se han presentado por unanimidad y en plazo". A partir de ahora se abre el proceso de alegaciones para la aprobación definitiva en diciembre-enero del presupuesto.

El tercer presupuesto del mandato del gobierno de PP y Vox estará muy orientado a la "reconstrucción económica y social" de las pedanías afectadas por la dana del 29-O. Serán unas cuentas destinadas también a "mantener el pulso económico, social, cultural y la seguridad" de la ciudad.

Inversiones y principales cifras

El gobierno de Catalá pondrá el próximo año énfasis en el gasto sube en limpieza viaria que sube casi un 8% hasta los 50 millones de euros y se destinarán 38 millones de euros a vivienda para familias y jóvenes. Sansegundo asegura que la aportación para vivienda quintuplica la del anterior gobierno.

Habrá además 51 millones para proyectos de transformación urbana, que incluirían la regeneración de Perez Galdós, 15 millones, actualmente en curso, y que supone un aumento del 184%. El presupuesto vuelven a incluir 200.000 euros para redactar el proyecto de soterramiento de las vías de Serrería, que el Ministerio de Transportes ha bloqueado.

Para la adquisición de vivienda pública se reservan 19 millones. En cultura hay una partida de 316.000 euros para el Espai Valdés del Parque Central, una de las grandes apuestas del gobierno de Catalá. Para la reforma del Centro Arqueológico de la Almoina se destinan 1,4 millones de euros y medio millón más para el Centro de Interpretación del Santo Cáliz. En materia social el proyecto del Espai Dones de Ciutat Vella destaca con casi 800.000 euros. Se mantendrá para próximo año el cheque bebé, que ha subido hasta 400 euros.

Vivivienda, urbanismo y bienestar se llevarán así la mayor inversión global, con 279 millones de euros, seguido de la seguridad, el tráfico y la extinción de incendios con 230 millones y los servicios sociales con 134 millones. Sansegundo ha destacado que el presupuesto del próximo año busca una ciudad “más amable, segura y habitable”.

La concejala de Hacienda ha destacado que se mantiene la rebaja fiscal por tercer año consecutivo, con reducciones del 20% del IBI, del 8,5% en el impuesto de circulación, del 50% en la tasa de alcantarillado y del 95% en las plusvalías.