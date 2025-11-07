El nuevo reten policial de Benimàmet abrirá antes de fin de año con dos agentes de mañana y tarde

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que “a principios del año 2026 las vecinas y los vecinos de Benimàmet y Beniferri dispondrán de un nuevo servicio público próximo y accesible que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad en todo el distrito”. Estas manifestaciones las ha realizado Catalá durante su visita, este viernes, junto con el alcalde pedáneo, Vicente Peris, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, al inicio de obras del nuevo sub-retén de la Policía Local de València en Benimàmet, un servicio que estará operativo en 2025 y que contará con la presencia policial de dos agentes todos los días, en horario de mañana y tarde.

Además, la primera edil ha señalado que “con este nuevo sub-retén, el gobierno municipal responde a una de las mayores reivindicaciones de las vecinas y los vecinos y comerciantes de la zona, además de cumplir con una de nuestras prioridades, que es la seguridad, y uno de nuestros compromisos como es acercar la Policía Local a los barrios y pedanías, ofreciendo un servicio más próximo y accesible a la ciudadanía. En un principio el sub-retén contará con dos agentes, pero esta dotación, así como el horario, se podrá reestructurar en función de las necesidades que se vayan observando”.

Colocación de cámaras

Asimismo, María José Catalá ha recordado que en el pasado año “ya atendimos otra petición vecinal con la instalación de cuatro de cámaras de gestión del tráfico, tres en Benimàmet y una en Beniferri, y creamos cuatro rutas seguras al CEIP de Benimàmet. Y ahora damos el siguiente paso, todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad de esta zona de València”.

Las obras de adecuación se desarrollan en una parte del antiguo Mercado municipal de Benimàmet, ubicado en la plaza d’Alboraig, que está formado por 12 puestos de venta enfrentados de seis en seis. La intervención en este edificio, construido en 1960, se realiza en una de las zonas de seis puestos anexos a la fachada oeste, que se desmantelarán para habilitar dos espacios diferenciados: una sala de atención ciudadana, con dos puestos de trabajo, y una zona de descanso con vestuario para los agentes.

Los trabajos respetarán la estructura original y mejorarán la eficiencia y confort del espacio mediante el acondicionamiento de las instalaciones a la nueva distribución, pintura, cerramientos y señalización corporativa.