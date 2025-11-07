La UPV restaurará la cúpula de la Basílica para devolverle todo el esplendor a sus frescos

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados han firmado un nuevo contrato de colaboración que permitirá retomar, el próximo mes de diciembre, los trabajos de conservación y restauración en la cúpula del templo, uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad de València y obra del pintor Antonio Palomino. El acuerdo, firmado por el rector de la UPV, José Capilla, y el rector de la Real Basílica, Juan Melchor Seguí, actualiza el convenio marco firmado en 1997 entre ambas instituciones para la restauración del conjunto monumental. En esta nueva fase, el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV asumirá la dirección técnica, el control de calidad y la restauración de las pinturas murales afectadas.

La responsable técnica del proyecto, Pilar Roig, profesora emérita del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV y referente en la recuperación del patrimonio valenciano, ha señalado que “este convenio es importantísimo porque permitirá acometer una intervención final que devuelva todo el esplendor a la cúpula de Palomino, en defensa del patrimonio que tanto valoramos y protegemos desde la UPV”.

Responsables de la UPV y la Basílica de la Virgen de València tras la firma del acuerdo para retomar la restauración de la cúpula / UPV

Está previsto que las obras comiencen en diciembre y se desarrollen a lo largo de dieciocho meses. La intervención incluirá la reparación de daños en el tambor de la cúpula, la consolidación de las pinturas murales y la instalación de un sistema de monitorización termo-higrométrica que garantizará la conservación preventiva del conjunto a largo plazo.

Investigación y patrimonio

Con este nuevo impulso, la Real Basílica, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana y la Universitat Politécnica de Valencia reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio histórico valenciano , uniendo la excelencia científica y la responsabilidad institucional al servicio de la sociedad y la cultura.

La degradación de los frescos pintados por Palomino en 1701 en la bóveda del templo mariano preocupa desde hace tiempo a las asociaciones defensoras del patrimonio histórico que vienen denunciando que los frescos habrían entrado en una fase de degradación "irreversible". Los problemas de filtración de agua en la Basílica se conocen desde hace tiempo y estarían provocados por una deficiente impermeabilización de la bóveda y también por la eliminación de la cubierta de tejas del alero de la cúpula llevada a cabo en una restauración anterior.