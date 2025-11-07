Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven a desalojar la Cigüeña por un problema del alcantarillado

El edificio ya fue desalojado la tarde del jueves por el mismo motivo

Los funcionarios desalojados esperan acontecimientos. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Conselleria de Emergencias, con sede en el conocido edificio de La Cigüeña, ha vuelto a ser desalojado esta mañana por los fuertes olores procedentes del alcantarillado. Ya en la tarde de ayer, este mismo edificio fue desalojado por un fuerte olor a gas que luego no resultó ser tal sino emanaciones de unas obras de alcantarillado que se están haciendo en las inmediaciones.

Pues bien, esta mañana, los hechos se han repetido y los servicios de bomberos, al igual que hicieron el día anterior, han optado por sacar a todos los trabajadores al exterior para averiguar el origen del problema y proceder a su eliminación.

