Vuelven a desalojar la Cigüeña por un problema del alcantarillado
El edificio ya fue desalojado la tarde del jueves por el mismo motivo
València
La Conselleria de Emergencias, con sede en el conocido edificio de La Cigüeña, ha vuelto a ser desalojado esta mañana por los fuertes olores procedentes del alcantarillado. Ya en la tarde de ayer, este mismo edificio fue desalojado por un fuerte olor a gas que luego no resultó ser tal sino emanaciones de unas obras de alcantarillado que se están haciendo en las inmediaciones.
Pues bien, esta mañana, los hechos se han repetido y los servicios de bomberos, al igual que hicieron el día anterior, han optado por sacar a todos los trabajadores al exterior para averiguar el origen del problema y proceder a su eliminación.
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- Cierra uno de los templos de la indumentaria tras 50 años vistiendo falleras
- Malestar en el entorno de Catalá por la estrategia de los líderes provinciales del PPCV
- Convocada para este martes una huelga del taxi que afectará 'gravemente' al tráfico de València
- Las nuevas promociones en zona inundable de La Torre incluyen garajes subterráneos
- Más de 2.000 taxis colapsan València en una protesta contra Uber y Cabify
- Censuran un mural dedicado a las víctimas de la dana en el nuevo cauce del Turia
- El cuerpo de 'Luisito' va camino del osario