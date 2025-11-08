Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
La coalición se queja de que no se reutilicen y que ni siquiera se hayan recuperados las oliveras que tenían plantadas
Compromís ha denunciado que los maceteros verdes retirados de la plaza del Ayuntamiento de València por el actual gobierno municipal del PP "están abandonados en un solar de Alfafar" y "ni siquiera se han molestado en recuperar las oliveras que tienen plantadas".
En concreto, estas piezas de mobiliario urbano, que se instalaron en la plaza del Ayuntamiento al hacerla peatonal por parte del gobierno local de Compromís y PSPV, están "valorados en 156.000 euros" y, para la coalición naranja, "podría haber sido perfectamente reutilizados".
El gobierno de la actual alcaldesa Mª José Catalá aseguró que algunos de esos maceteros iban a ser reubicados en colonias felinas y en solares repartidos por la ciudad para favorecer el estacionamiento de los vehículos de los vecinos; el resto, "se guardarán para cubrir futuras necesidades", aseguró esta semana el concejal de Urbanismo, Viviendas y Licencias, Juan Giner.
Sin embargo, Compromís considera que en realidad los maceteros están abandonados por el lugar al que han sido trasladados y la forma de guardarlos, tal y como ha puesto de manifiesto en un vídeo subido a sus redes sociales. Podrían "haberlos llevado al almacén municipal" de Vara de Quart y "no dejarlos tirados a la intemperie en un campo de la zona cero de la dana".
Además, también critican el gasto que ha supuesto la renovación de estas piezas de mobiliario urbano. "Ribó instaló 206 maceteros con un coste total de 157.503 euros" y ahora el gobierno del PP pone "152 nuevas jardineras y se gasta 430.000 euros", aseguran desde Compromís.
