Lavado de cara para la joya modernista del Mercado Central

El Ayuntamiento de València va a someter a un nuevo lavado de cara al Mercat Central con el fin de preservar su integridad material, valor patrimonial y aspecto estético. Este mercado, templo del producto fresco, es una de las joyas modernistas de la capital y recibe a diario cientos de clientes y turistas. Desde hace tiempo presenta evidentes signos de suciedad en las fachadas exteriores. La Concejalía de Comercio y Mercados, con Santiago Ballester al frente, ha decidido por ello contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución de la limpieza y mantenimiento de las fachadas del Mercat Central, que ya ha sido objeto de varias intervenciones de limpieza y restauración. La más completa se llevó a cabo entre 2004 y 2012, cuando el Ministerio de Fomento financió la rehabilitación integral del mercado. Posteriormente se ha llevado a cabo la reforma del sótano. Aunque la plaza se reurbanizó y peatonalizó en 2022, acabando así con el problema de la suciedad que generaba la polución del tráfico tanto en el mercado como en la Lonja y los Santos Juanes, el edifico vuelve a necesitar una limpieza a fondo.

La empresa seleccionada ha sido Área Patrimonio y Restauración SLP, que presentó su oferta el pasado 18 de octubre de 2025, en el marco de la tramitación de un contrato menor. La mercantil dispondrá de dos meses para elaborar el proyecto. La adjudicataria se encargará de definir, justificar y planificar las actuaciones necesarias para la limpieza, conservación y mantenimiento de las fachadas exteriores del inmueble. Tal como resalta el personal técnico municipal, la limpieza exterior del Mercat Central supone una tarea delicada por las características de los distintos materiales que conforman las fachadas, la dificultad de acceso a las mismas y por tratarse de una edificación singular con protección integral.

El siguiente paso de la Concejalía delegada de Comercio y Mercados será sacar a licitación pública la ejecución material de la limpieza de las fachadas exteriores, a partir del proyecto básico y de ejecución que presente Area Patrimonio y Restauración.

La Concejalía de Santiago Ballester también tiene ha encargado a la Universidad Politécnica de València un estudio para la mejora de la climatización del Mercado Central donde este verano se volvieron a registrar denuncias de los vendedores por el intenso calor en el interior del mercado con problemas de refrigeración que se arrastran desde hace años.