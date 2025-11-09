Compromís y PSPV, sobre el edificio de Patraix: "Lo que pasa con la vivienda en València es inadmisible"

La operación de permuta que ha dejado a 39 familias sin la reserva de pisos en Patraix no ha pasado desapercibida para los partidos de la oposición en València. Tal como ha contado Levante-EMV, el ayuntamiento adquirió un inmueble para alquiler joven a cambio de ceder cuatro solares municipales a una empresa promotora que, a finales de 2023, había recogido una señal por los pisos que ahora adquiere el gobierno municipal de PP y Vox. Al respecto, Papi Robles, de Compromís, ha señalado que lo que está pasando con la vivienda en València es “absolutamente inadmisible”.

“El Ayuntamiento no solo es incapaz de ofrecer soluciones reales a la crisis habitacional, sino que con decisiones como esta termina perjudicando directamente a familias que ya estaban construyendo un proyecto de vida. Familias que habían reservado un piso, que cumplían todos los requisitos y que pensaban que, por fin, podrían quedarse a vivir en su barrio. Hoy sabemos que no solo no se les da ninguna alternativa, sino que se les deja a la intemperie urbanística de un gobierno que actúa sin planificación ni sensibilidad”, ha denunciado la valencianista.

“Una vez más, María José Catalá premia a los especuladores en lugar de ayudar a las familias valencianas. Regala suelo público a promotores privados mientras deja sin opciones a jóvenes y trabajadores que solo buscaban una vivienda digna. Esta operación es la enésima demostración de que el PP gobierna de espaldas a la ciudadanía y al servicio de los intereses de unos pocos. La situación de la vivienda en València es totalmente insostenible y, lejos de revertirla, el gobierno municipal la agrava con cada decisión. Es urgente poner la vida de la gente por delante del negocio”, ha defendido Robles.

Algunas familias afectadas por la operación de permuta / Fernando Bustamante

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha lamentado que “María José Catalá haya convertido al consistorio en un fondo buitre que no solo regala suelo municipal a los promotores sino que, además, ahora pretende quedarse con un edificio de una constructora que ya había comprometido las viviendas para un grupo de familias jóvenes”. Sanjuan se ha manifestado en estos términos tras conocer la denuncia de 39 familias que han perdido el piso que tenían reservado en Patraix como consecuencia de la permuta que el Ayuntamiento ha realizado con la empresa constructora.

“María José Catalá no solo ha dado suelo público para 200 viviendas a promotores privados a cambio de solo 39 en una operación que es ruinosa para los intereses públicos sino que ahora se descubre que esas 39 viviendas ya iban a ser para familias valencianas que incluso las habían señalizado hace dos años y, probablemente, por un precio menor al que han valorado ahora”, ha indicado el responsable socialista.

Sanjuan ha reprochado al gobierno de Catalá que favorezca los intereses especulativos de una empresa que ya había comprometido las viviendas con un grupo de familias del barrio. “Lo que ha hecho el gobierno de Catalá no es una operación a favor de la vivienda pública, es una operación especulativa a medida para que una promotora gane mucho más dinero a cambio de que la ciudad pierda viviendas públicas y 39 familias valencianas se queden sin la vivienda que pensaban que iban a tener”, ha incidido.

El portavoz socialista ha lamentado que este tipo de situaciones no solo estén siendo consentidas por el Ayuntamiento de València en la ciudad sino que, además, sea el gobierno de Catalá quien actúe en primera persona para arrebatar viviendas a familias de la ciudad con la única motivación de que una empresa pueda ganar mucho más dinero.

Ante esta situación, Sanjuan ha exigido a Catalá que explique “si sabía que esas viviendas estaban ya señalizadas y si, aún así, consciente de ello, ha permitido esta operación. Porque un ayuntamiento no puede ser un fondo buitre y una alcaldesa debe hacer política de vivienda no política inmobiliaria”, ha finalizado.