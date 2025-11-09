La Policía Local peina las Casitas Rosas, la Malva-rosa y Beteró en busca en enganches ilegales de luz

Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de València, en colaboración con técnicos de Iberdrola, han llevado a cabo un operativo conjunto en los barrios de Beteró, Malva-rosa y Casitas Rosa para detectar conexiones ilegales a la red eléctrica.

Durante la intervención, se ha comprobado que numerosas viviendas carecen de contadores y se encuentran enganchadas de forma fraudulenta al suministro eléctrico, lo que supone un riesgo elevado de incendio, reforzando así la necesidad de actuar de forma inmediata, especialmente al existir antecedentes policiales de un incendio previo.

Como resultado del operativo, se han realizado cortes de luz en las instalaciones donde se ha constatado el uso irregular del fluido eléctrico. Este tipo de intervenciones de la Policía Local se enmarca dentro de las labores de control y prevención de riesgos eléctricos para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas, así como para comprobar al mismo tiempo si las viviendas están ocupadas, lo que sucedió en varios de los casos.

Trabajo de proximidad

Además de la colaboración con las compañías eléctricas es importante el trabajo de proximidad de la Policía Local con asociaciones de vecinos y vecinas y ciudadanía para poder localizar puntos de enganche ilegal eléctricos e iniciar las acciones para poder precintarlo. Este tipo de revisiones suele ser frecuente.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha señalado que es una actuación más que, junto a la oficina contra la ocupación ilegal, ha puesto en marcha el Ayuntamiento. “Estamos trabajando para acabar con los enganches ilegales y ocupaciones de viviendas que pueden provocar situaciones graves en comunidades de vecinos y vecinas de la ciudad, ya que en muchos casos pueden tener consecuencias este tipo de prácticas ilegales”, ha afirmado.

Enganches ilegales en la rel eléctrica de la calle. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de València está realizando un estudio de las Casitsas Rosas, en concreto, para tener una radiografía de este conflictivo emplazamiento en lo que se refiere a ocupaciones ilegales y estado de las viviendas. El objetivo es determinar qué edificios pueden ser objeto de derribo con el consiguiente realojo de los vecinos que habiten allí de foma regular.

Por lo que respecta al barrio de la Malva-rosa, la presión vecinal, con manifestaciones periódicas incluidas, ha hecho que se incremente la presion policial y se adopten medidas relacionadas con la seguridad. Las Casitas Rosas son precisamente el mayor foco de insalubridad y delincuncia del barrio, con un problema de tráfico de drogas que dura décadas y que no termina de resolverse.