El doble accidente en un camión antiguo indigna a los bomberos de València

La plantilla de bomberos de València ha convocado una concentración pacífica el próximo 19 de noviembre para «defender los derechos de todos los bomberos» y, especialmente, mostrar apoyo a un compañero después de sufrir un grave accidente en acto de servicio.

Se refieren los bomberos a un caso de hace varios años. Al recibir un aviso por fuga de gas, varios efectivos salieron del parque y se fueron equipando dentro del camión. En un momento dado el vehículo realizó un giro a la derecha, la puerta se abrió y Toni salió despedido a la izquierda chocando contra el mobiliario. El bombero llevaba la bota puesta y le dejó la pierna rígida, pero su tobillo quedó fragmentado por múltiples sitios, lesión que le ha incapacitado desde entonces.

Con la protesta frente al Ayuntamiento de València, convocada a las 11 horas, los trabajadores municipales quieren exigir que «se reconozca oficialmente» que el accidente tuvo su origen en un fallo mecánico en las puertas del vehículo, algo que, según dicen, «fue evidente desde el primer día». En la circular compartida entre compañeros los bomberos tachan de «inaceptable» que durante todo este tiempo «se haya tratado de ocultar la realidad de lo sucedido, manteniendo al compañero en una situación de incertidumbre e incluso haciéndole creer que fue responsable del accidente» por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras se equipaba.

El malestar entre los compañeros ha permanecido latente en los últimos dos años, pero desde hace semanas ha vuelto a aflorar. En verano, el camión Auto Bomba Urbana Pesada (BUP) se abrió sin que nadie sufriera daños. Y la semana pasada volvió a abrirse -en esta ocasión la puerta izquierda- y un bombero salió disparado cruzando los cuatro carriles de la rotonda. Afortunadamente no pasaba ningún coche y el empleado municipal salió ileso.

Tras la nueva caída del BUP3 por la apertura de una puerta cuando del vehículo se dirigía a un servicio, los cuatro sindicatos con representación en el cuerpo de bomberos -UGT, SPPLB, CSIF y CCOO- consideraron que de manera inmediata se debía retirar dicho vehículo del servicio, algo que no ocurrió después del primer accidente. Asimismo, reclamaron la retirada de los vehículos de la misma marca y modelo «por el potencial riesgo» de que se produzca el mismo suceso en alguno de ellos, puesto que en otras ocasiones se había dado la apertura de alguna de sus puertas. Finalmente, pedían que la retirada de los camiones se acompañara de una inspección para poner solución definitiva al problema.

Fuentes municipales señalan que Riesgos Laborales revisó el vehículo tras el accidente del 27 de octubre y no detectó ningún fallo en la puerta. La causa, añaden, pudiera ser que la puerta se cerró mal, pero al ser un camión antiguo este carece de sistema de alarmas cuando no está suficientemente sellado. No obstante, el ayuntamiento ha aceptado la petición de los sindicatos y ha retirado provisionalmente los cuatro vehículos del mismo fabricante para revisar que todo esté en orden. Y el problemático BUP3 ha sido enviado a una empresa especializada para probar un sistema de alarmas cuando no se cierra como debería.