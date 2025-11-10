El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento "no están abandonados"

El Ayuntamiento de València ha salido al paso de las críticas por el "abandono" de los maceteros que se han retirado de la plaza del Ayuntamiento en un solar de Alfafar. Aseguran fuentes municipales que los maceteros y los olivos que hay plantados se han llevado a dicho solar, ubicado entre Alfafar y Sedavía, de manera provisional mientras se concreta su futuro emplazamiento en las colonias felinas y las zonas de aparcamiento, como se anunció. El solar, explican fuentes municipales, está vallado y es propiedad de la empresa que se encargará de su mantenimiento. El solar, añaden las mismas fuentes, está vallado y las oliveras "no están abandonadas". Se mantienen y se riegan, aseguran.

Compromís, sin embargo, que dio este fin de semana la voz de alerta sobre la situación de los maceteros instalados por en su día cuando gobernaban con los socialistas en el "cap i casal" apunta que por lo que se puede ver en las imágenes "muy cuidadas no están". Añaden que algunos ejemplares se han dejado fuera del vallado, que tampoco es del todo seguro, apuntan.

Operarios del ayuntamiento regando las oliveras almacenadas en un solar de Alfafar / A.V.

En espera de la reforma definitiva de la plaza del Ayuntamiento, que no se incluye entre las prioridades de inversión del presupuesto del año próximo donde solo hay una partida de 90.000 euros para este espacio, insuficientes para acometer una actuación cuyo coste se estima en 11 millones de euros, el cambio de imagen de la plaza del Ayuntamiento de València, donde se han sustituido los macetones verdes y blancos por otros de granito de color gris, que irá acompañada también de nuevo mobiliario urbano costará 430.000 euros frente a los 317.000, un 36% más de los que costó la actuación del gobierno de Joan Ribó. La reordenación actual contempla la sustitución de los 182 maceteros verdes por 152 nuevas jardineras con un estilo lineal, apuntan fuentes municipales.

La actuación de Compromís contempló la colocación de maceteros de distintos tamaños en la plaza. Los más grandes, más de un centenar, tenían un coste de 1.044 euros (107. 532 en total). También había 17 maceteros de 45 centímentros, a 662 euros la unidad, así como 84 maceteros algo más pequeños, de 44 centímetros, que costaron 444 euros. También había dos grandes macetones de 454 centímetros y 210 kilos de peso cada uno de los cuales costó 717 euros. En suma 157.000 euros para 206 maceteros. La reforma completa costó 317.000 euros.