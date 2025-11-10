Más de un millón de euros para alumbrado navideño en València: 45 árboles y 274 arcos luminosos

La Navidad vuelve a las calles de València un año más, y en esta ocasión el Ayuntamiento ha previsto la instalación de 45 árboles navideños, que estarán distribuidos por todos los distritos de la ciudad. Tal como ha apuntado la concejala de Servicios Centrales, Julia Climent, “este año se mantiene el refuerzo de iluminación y ornamentación navideña en toda la ciudad, y se vuelve a destinar un total de 1.100.000 euros para un momento tan especial del año”.

“Más de un centenar de calles, plazas, parques y rincones de la ciudad volverán a contar con motivos y elementos luminosos navideños, en los cuales llevamos semanas trabajando para que todos los vecinos de València disfruten en unas fechas tan señaladas para todos”, ha afirmado la concejala.

Precisamente, las diferentes piezas del árbol principal de la plaza del Ayuntamiento llegarán este lunes a las 22:00 horas, de manera que el montaje comenzará a partir de las 6:00 de la mañana del martes. Según las previsiones, los trabajos de montaje finalizarán el próximo viernes, día 14. “Volveremos a disfrutar de un árbol de Navidad de 25 metros de altura, cinco metros más que hace dos años, con apariencia natural y una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales”, ha señalado Climent.

Ornamentación de la plaza

El resto de la decoración de la plaza del Ajuntamiento constará de ornamentación en los ejemplares de árboles que rodean el espacio central y el marco de alrededor: se instalarán elementos luminosos tridimensionales (guirnaldas tipo copa) para destacar el conjunto y, además, se adecuará una nueva decoración en la fachada de la Casa Consistorial. Además, la plaza lucirá siete ‘estrellas manta’ en la parte más próxima a la calle de Sant Vicent Màrtir.

Asimismo, otros 26 árboles de Navidad, también de apariencia natural, y de una altura de 6 metros, se ubicarán en las diferentes Juntas Municipales de Distrito, además de en las pedanías de La Torre, Castellar-l’Oliveral y el Forn d’Alcedo. Y a ellos se sumarán otros 18 árboles luminosos en el resto de pedanías “que, junto con el árbol de la plaza de l’Ajuntament hacen un total de 45 árboles de Navidad que irradiarán el ambiente navideño por toda la ciudad”, ha resumido Julia Climent.

De manera paralela, en todas las pedanías de la ciudad se instalarán carteles de ‘Bon Nadal’ y cortinas luminosas en los edificios de las alcaldías pedáneas. Este año, además, se mantendrá el refuerzo de alumbrado ornamental navideño en las pedanías de La Torre, el Forn d´Alcedo y Castellar-l’Oliveral, y se ampliará la iluminación de la avenida Real de Madrid de La Torre, que llegará hasta el barrio de Camánez; así como el de la avenida de Ruiz i Comes de Castellar-l’Oliveral.

Novedades a lo largo de la ciudad

Entre las novedades de este año está también la colocación de arcos luminosos en el tramo de la calle Castellón que se ha visto afectado por las obras llevadas a cabo en ese entorno. Asimismo, destaca el nuevo diseño de los arcos luminosos de la calle Colón y adyacentes, así como los situados en las calles del entorno de la plaza del Ajuntamiento

En total, se prevé instalar un total de 274 arcos luminosos en el conjunto de la ciudad. De hecho, este año se ha ampliado el número de arcos de portada, bidimensionales y transitables, que fueron instalados por primera vez el año pasado en la avenida del Reino de Valencia: se sumará el tramo que va desde la avenida Peris y Valero hasta el Jardín del Turia, con total de 22 arcos.

Otra novedad son los motivos decorativos que se añaden en los 60 arcos luminosos, con lágrimas tipo glitter que se colocan en la calle de la Paz, y que durante el día también aportan destellos luminosos. Asimismo, en el Puente de Serranos volverá a lucir el cometa gigante que se instaló por primera vez el año pasado; y en la rotonda de la avenida de la Plata, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se instalará un reno luminoso en 3D. En la plaza del Pintor Segrelles, junto a la Finca Roja, se dispondrá una esfera luminosa transitable de cinco metros de diámetro; y en la plaza del Patriarca, una campana transitable.

El Belén luminoso, en la calle del Hospital

Este año, el Belén luminoso se colocará en la calle del Hospital, junto a la portada de acceso al Antiguo Hospital. También se prevé decorar las ocho farolas principales de la plaza de la Reina con adornos luminosos tridimensionales tipo copa; y se decorarán con guirnaldas un total de 55 farolas monumentales de la ciudad, incluidas las de las Grandes Vías. Todo ello se suma al alumbrado ornamental del arbolado de estas vías urbanas, así como al que se instalarán en los puentes de Campanar, de les Glòries Valencianes y d’Aragó.

En la calle de J.J. Dómine se instalan 40 banderolas luminosas en las farolas, similares a las que ya se colocan en las avenidas del Cid y de Cataluña. Asimismo se instalarán más de 4 kilómetros de guirnalda luminosa suspendida en zigzag en las calles de Juan de Austria, Sant Vicent (entre las plazas de la Reina y de l’Ajuntament), Ercilla, Trench, Derechos, Músico Peydró, Liñán, Linterna, Caballeros y Bolsería, así como en el Paseo de Russafa y, este año como novedad, también en la plaza de San Agustín.

La concejala Julia Climent ha concluido la presentación del alumbrado festivo, asegurado que “València va a vivir una Navidad llena de actividades y sorpresas que iremos dando a conocer poco a poco”. “Nuestras calles ya se están trasformando para recibir un mes de diciembre cargado de ilusión”, ha asegurado.