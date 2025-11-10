El muro «artesanal» del Jardín de Trini Simó toma forma

Doce años después del acuerdo histórico entre el Ayuntamiento de València y la familia Mestre para trasladar el hotel previsto en el conocido solar de Jesuitas a la avenida Aragón empieza a tomar forma el futuro Jardín de Trini Simó. Las obras de este jardín hortícola que ocupará la esquina de la gran vía Fernando el Católico con la Petxina arrancaron en junio pasado con un plazo de ejecución de diez meses por lo que estarían ya en el ecuador. Desde el exterior ya es visible el nuevo cerramiento del jardín, construido a base de adobe y tapial que sustituye el cerramiento anterior. El muro perimetral más permeable que el existente hasta ahora, que se construyó de manera provisional y tenía escaso valor, se ha repuesto utilizando técnicas y materiales tradicionales. En la parte interior con elementos de sombra, pérgolas y un porche emparrado. El nuevo jardín costará 3,6 millones de euros y está financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.

El diseño del nuevo jardín es fruto del concurso de ideas convocado en su día por el Ayuntamiento de València, del que resultó ganadora la propuesta titulada “Bardissa”, obra de un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en arquitectura, botánica, arqueología, arboricultura e ingeniería industrial, liderado por el arquitecto Carmel Gradolí. Según la propuesta, el nuevo jardín será un espacio singular inspirado en el paisaje agrícola valenciano, concretamente en la huerta que rodea a la ciudad de València, en memoria del uso que tuvo originariamente.

El muro de adobe nuevo del Jardín de Trini Simó, antiguo solar de Jesuitas, en el cruce de la Petxina con Fernando el Católico / Fernando Bustamante

El proyecto ejecutivo contempla una superficie total de actuación de 8.425 metros cuadrados, de los que 3.998 corresponden a superficie del jardín y los 4.427 restantes, a espacio público.El jardín Trini Simó se configura como un nuevo jardín hortofrutícola inspirado en la producción alimentaria de la huerta, que incorpora los tres elementos que la definen: los huertos, los caminos y las acequias, además de otros, como los setos, las plantaciones aromáticas, las edificaciones y las plantas útiles que no son de cultivo.

El futuro Jardín Trini Simó, que lleva el nombre de la historiadora, feminista y activista de Salvem el Botànic, evocará el paisaje de la huerta, con cajas de acequias para el riego de los campos, caminos bordeados por plantas, un porchado de parras para el encuentro a la sombra, y una gran orla arbolada para conectar con el entorno. Se prevé utilizar baldosa fabricada con biomasa de manufactura local, y muros con tapia de cal. El conjunto, tal como explicaron sus promotores en la presentación del proyecto, facilitará la accesibilidad, fomentará la biodiversidad, complementará los huertos didácticos del Jardín Botánico y dispondrá de espacios para el descanso y la reunión.

El jardín de Trini Simó, que se cerrará por las noches como la mayoría de parques urbanos, linda con la iglesia y el Colegio de Jesuitas, el Jardín Botánico, propiedad de la Universitat de València, el Jardín del Turia y el de las Hespérides y completa una gran manzana verde en una de las principales puertas de entrada a la ciudad. Durante años, el solar y su entorno próximo han albergado asentamientos de personas sin hogar.