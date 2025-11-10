Una decena de efectivos de la Policía Nacional han sorprendido esta mañana a los transeúntes del centro de València en una operación para desalojar un edificio okupado en la calle Moratín. El bloque, tapado por una malla verde antiderrumbe, tiene una pancarta colgada donde se lee "seguirem okupant" con el símbolo del movimiento okupa.

Los agentes han conseguido acceder al bloque tras múltiples intentos, dado que la puerta estaba bloqueada con un travesaño metálico. El edificio estaba completamente vacío. Acto seguido han abierto uno de los tres bajos comerciales con un ariete y han tapiado el portal principal con una puerta de acero.

Operación policial en un edificio okupado de Ciutat Vella / Miguel Angel Montesinos

Según han contado fuentes de la propiedad a este periódico, el edificio de seis viviendas fue okupado en junio de 2024. Los pisos estaban completamente diáfanos y no tenían agua corriente ni el resto de suministros, aunque los nuevos inquilinos se habían enganchado a la luz de la calle.

Antes del intento de desalojo y tapiado de hoy, los propietarios ya habían intentado echar a los moradores de la finca contratando a una empresa de desokupación, pero esta intentó cobrarles el cuádruple del precio pactado y prefirieron ir por la vía penal. Finalmente, tras los intentos alegales y con un proyecto de rehabilitación ya en ciernes, los dueños de este bloque en el casco histórico de la capital valenciana se han reapropiado de su inmueble.