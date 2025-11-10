Sanidad invierte 1,4 millones en reformar el centro de salud Salvador Allende de València

La Conselleria de Sanidad inicia las obras de remodelación del centro de salud Salvador Allende, ubicado en la calle del Compte de Lumiares de València. El objetivo de esta intervención es modernizar las instalaciones y mejorar la calidad asistencial que se ofrece a la ciudadanía. A partir de este lunes, 10 de noviembre, la población adulta será atendida provisionalmente en el antiguo centro de salud Just Ramirez, cuyas dependencias quedaron disponibles tras el traslado de su población al nuevo centro de salud Campanar II. Los pacientes pediátricos serán atendidos en el centro auxiliar Arquitecto Tolsá, donde también atenderán las matronas.

En concreto, la actuación, con un presupuesto de 1.468.148 euros y una superficie total de 1.500 metros cuadrados divididos en dos plantas, contempla la renovación completa de las instalaciones, incluyendo revestimientos, carpintería interior y exterior, así como mejoras en la climatización y la eficiencia energética del edificio. Entre las principales mejoras destaca la sustitución de luminarias por sistemas de bajo consumo y la instalación de nueva carpintería exterior que mejorará el aislamiento térmico y acústico del inmueble, reduciendo los consumos de energía eléctrica y agua. Gracias a estas actuaciones, el centro será más sostenible y confortable, tanto para pacientes como para profesionales.

El centro de salud de Salvador Allende cuenta con un equipo de 53 profesionales, 14 especialistas en Medicina de Familia, cuatro pediatras, 15 profesionales de enfermería, dos matronas, una trabajadora social, nueve administrativos, cinco técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y tres celadores.

Reorganización provisional de la asistencia

El número de habitantes asignado a Salvador Allende es de cerca de 23.800 personas, de las que 3.491 son pacientes de Pediatría, menores de 14 años. En cuanto a las consultas que se atendían los viernes tarde y sábados por la mañana en Salvador Allende, se atenderán provisionalmente en el consultorio Auxiliar Arquitecto Tolsá. Por su parte, la Unidad de Odontología que existía en el centro de salud Salvador Allende se traslada definitivamente al centro de salud Campanar II. Desde la Conselleria de Sanidad ya se ha informado mediante SMS a toda la población asignada de esa zona de salud. Asimismo, desde la Dirección General de Atención Primaria se han mantenido reuniones con las asociaciones de vecinos del barrio para mantenerlas informadas de las obras y los traslados provisionales.